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ما بين الجمل الطائر والجمل الحائر

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) فرانك جونغرز، الرئيس الأمريكي لشركة الزيت العربية الأمريكية في منتصف السبعينيات، حين أصدر مذكراته في 2014، أي قبل رحيله بتسع سنوات، اختار لها عنوانًا يتغزل بالبيئة الحاضنة لهذه الشركة، وهو ((وتمضي القافلة)). فيما اختارت دار النشر أن تجعل من الغلاف شرحًا لهذا العنوان، فكانت الصورة لقافلة من جمال على طرف أحد الطرق الحديثة المعبدة في امتداد الصحراء. هذا الاستخدام لتعبير ((القافلة)) وصورة ((الجمال)) ليس بالجديد في سيرة الشركة، وله ما يبرره في ذاكرة هذا الرئيس الراحل، فقد حضرت منذ البدايات وكأنها الصورة الأيقونية للحظة التحول التي يراد فيها التأكيد على المفارقة، ما بين الجمل الذي أنقذ إنسان الجزيرة وهو يهبه الوسيلة للتنقل عبر الصحراء، وما بين النفط الذي بدل صورة البداوة وسمح للأرض أن ترتحل من صورة لأخرى، وبالتالي الدخول في فصول التنمية والحضارة الجديدة.
خيال الآخر الغربي كان ومازال يقابل صورة الجزيرة العربية بصورة الجمال، يختزل ملامح الإنسان في صورة قوافل تقطع الصحراء على ظهور الجمال، الجمال التي رافقت إنسان الصحراء في مغامراته وسفراته، فكانت أكثر الكائنات تحملا للمشقة، والصبر، والترحال.
أحال الأمريكان الأوائل دهشتهم من قساوة الصحراء، وصلابة سكانها، ومنظر قوافل الجمال وهي تتأرجح فوق كثبان الرمال، إلى تصورات عن هذا الآخر الذي تعرفوا إليه من خلال علاقته بالترحال والجمال. كانوا كمن يقيس مدى التقدم لديه، بمدى تأخر طرائق الحياة عند الشعوب البعيدة عن مرحلة الصناعة، يحرصون على توثيق هذه الانعطافة على هامش نص الصناعة النفطية، بحيث يستعصي على الإنسان المحلي نسيان هذه اللحظة التي خرج فيها من الهامش وأدخل في متن الحياة.
من هنا يمكن فهم وصف الطائرة الأولى بـ((الجمل الطائر))، و اختيار اسم ((القافلة)) للمجلة الصادرة باللغة العربية فيها، ومثلها ((قافلة الزيت)) للنشرة الداخلية والتي أصبحت مؤخرا تحمل إسم ((القافلة الأسبوعية))، فكلها تحيل على قاموس التصورات النمطية التي جرى استدماجها وإعادة استخدامها لتصبح ضمن مجازات الخطاب الإعلامي في مرحلة البدايات.
صورة ((الجمل الحائر)) تحضر هي الأخرى ضمن الإرشيف الفوتوغرافي الذي قدمه الأمريكان في توثيق بدايات النفط في شرق السعودية، وتركوا الوصف فيه لتفسيرات الناس، ساعة ينظرون إلى صورة البدوي وبعيره قبالة معامل التكرير، أو منصات الحفر. كانت هذه الصور حاضرة بكثافة في إرشيف المصور ((روبرت يارنال ريتشي))، والذي حرص على إبرازها حتى ضمن الفيلم الوثائقي الذي قدمه عن الشركة في الخمسينيات.. تكررالمشهد ذاته في صور الأمريكي الأوكراني الأصل ((ديمتري كيسيل))، في تغطيته لنفط الشرق الأوسط لصالح مجلة لايف في الأربعينيات. كان مولعًا بهذه المفارقة وهو يرصد البادية قبالة صناعة النفط، مرر صورا شبيهة للرعي في العراق وإيران في ذلك الملف، إلى جانب قافلة الجمال العابرة من أمام منصة الحفر بالسعودية.
حيرة البدوي تعادل حيرة الغربي في وصف الكائن الجديد الذي اكتشفه للتو، وأصبح معنيًا بصناعة حاضرته ومستقبله معًا، هذا الشريك الذي جلبه القدر، حيث أفاض عليه ينابيع للنفط تحت رجليه.. مرات عدة يظهر فيها البدوي محملقًا في معجزة الكاوبوي، في دخان أسود لا يعرف قيمته ولا حقيقته على السواء، عدد يكفي لإثارة السؤال عن صورة يجري إعدادها دراميًا، عن جمل لا يكترث لكل السياجات المحيطة، وعن عدسة غربية تجد ضالتها في تنميط العربي ضمن أيقونة الرجل المفتون ببعيره.
ما يبدو عفويًا ضمن بناء الصورة يصبح حين التدقيق وجمع الصور المتشابهة استشراقًا بصريًا، يتجاوز حد التوثيق إلى تثبيت هوية منمطة لهذا المجتمع المجهول، السياق التاريخي لهذه الصورة يهبنها نصف الطريق للإجابة، وميول المصورين الأجانب في الشركة يومها تعزز ما تبقى من شكوك، بأن صورة الجمل قد هيمنت على مخيال هذه العدسات، فما اكتشفه الغرب في البلدان العربية النفطية بحسب عدساتهم ليس النفط وحده، بل مجتمعًا يحيًا على هامش التاريخ، وهامش التحولات، يتلبس روح الجمل في سلوكه، وحراكه، وانشغاله بالبحث عن الماء والكلأ، كما تلبس أولئك المصورون روح مصوري الاستشراق، من أولئك الذين يهندسون صورة الآخر بطريقة تسوغ مشاعر الفوقية وتبررها، وتعزز من صورة المجتمعات العاجزة التي لا حياة لها إلا بحضور الأبيض المتحضر.

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