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إنها تراجيديا الأدب ودراما السوق

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) قرأت زماااان (حكاية سحارة/الغذامي) فلم آخذها على محمل التسلية، فلقد كان المجاز فيها (موغلاً في ظلال الحقيقة) لمن استطاعها، إنها تتمتع بخفة ظل من نوع (السهل الممتنع) جعلتني أستفتح بها المقال تاركاً أعمالاً أدبية عربية ذات وزن ثقيل كي يعرف القارئ الفرق بين الأدب (خفيف الظل/السهل الممتنع) والأدب (الخفيف!) الذي سنتحدث عنه.
هل يمكن لي وضع (حكاية سحارة/الغذامي) بجوار (أدب يظنه البعض جديداً) ومربكاً للمشهد الأدبي بسبب قوة انتشاره وتزاحم قرائه؟ طبعاً لا، فقد اخترت الكتاب أعلاه متعمداً لنعرف الفرق بينه وبين ما كتب عنه الغذامي بعنوان: (الجيل الذي يختار لغته ((حادثة أسامة المسلم))) في جريدة ((الجزيرة))، حيث رأى فيها ظلال (ألف ليلة وليلة)! والأكيد عند العارفين أن (بورخيس) ومعه (عبدالكبير الخطيبي) لن يسعدهما ربط هذه الأعمال بألف ليلة وليلة حتى ولو خرج الربط من تحت قلم (الغذامي).
كل هذا جعلني أضطر إلى قراءة نفس العمل الذي قرأه الغذامي لأسامة المسلم وفعلاً كان كما وصف الغذامي في (اللغة السهلة) لكنها غير ممتنعة، إنها (خفيفة حقاً) مما يزيدها انتشاراً، ولهذا لا أستطيع أن أقف مع الغذامي في اعتبارها (ثورة احتجاج على النص النخبوي) بل هي ربتة على كتف أسامة، قام بها الغذامي وفق واجبه (الريادي) الذي نقدره، وليس (النقدي) الذي ننتظره، هل نسينا تربيت القصيبي على كتف (بنات الرياض)، إنه قدر الرياديين الكرماء مع ((تهمة المجانية)) في الربت على الأكتاف؟!
وعليه فيمكن قراءة أعمال المسلم من خلال بيئة جديدة نشأ عليها أجيال عاشت مشدوهة أمام (هاري بوتر) و(سيد الخواتم) و(شيفرة دافنشي) وأفلام الإينيمي مثل (مذكرة الموت) إذ يجد الطالب دفتراً غامضاً يمكنه من قتل أي شخص بمجرد كتابة اسمه فيه، وفيلم الإينيمي (الهجوم على العمالقة) وأثرها في التكوين الوجداني المنعكس على المزاج (الولَّادي والبنَّاتي/العمومي) لجيل إنترنتي جديد، فيأتي أسامة المسلم ليصنع في سوق (الأدب التجاري) من نفسه (البراند/الروائي)، خاضعاً لشروط سوق (الأدب التجاري) في (البساطة، الخفة، وفرة الإنتاج)، ولعبة تحويل اسم المؤلف إلى (براند) من خلال استخدام وسائل التواصل بأنواعها مع جيل زد (Generation Z)، المستعدين وفق ثقافتهم التي نشأت مع (الإنترنت) أن يجدوا في هذا (الأدب التجاري الجيد) ما يملؤهم تعلقاً وحباً لمن (يتملقهم) بالأدب ولو كان أقل جودة من عمل أسامة المسلم، كالضجة القديمة لكتاب بعنوان (توصون شي ولاش) للبراند الملقب (أبو جفين)؟! وكلمة (يتملق) ليست من قاموسي بل هي اقتباس من كتاب الناقد الأدبي الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية ـــ مناصفة ـــ في اللغة العربية والأدب عام 2000م إذ يقول: (والحد الفاصل هنا بين الأدب العظيم والأدب ((التجاري)) غاية في الدقة، فالأديب العظيم يستطيع أن يؤثر في مجتمعه، وأن يكسب رضاه، دون أن يخضع لإرادة هذا المجتمع، بل ربما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضاً للمجتمع، والأديب التجاري وحده هو الذي يتملق الجماهير، ويخضع لها، ويترك إرادته تذوب في إرادتها، الأول هو الذي يؤدي دور الأديب الحق في مجتمعه، حين يتأثر بهذا المجتمع ثم يحاول التأثير فيه، وهو تأثير له خطورته لأن له خطته وهدفه، أما الثاني فلا يمكن أن يكون عامل دفع في مجتمعه، لأنه سيترك المجتمع يدور في نطاق ذاته) راجع ص26 من كتاب (الأدب وفنونه/دراسة ونقد) الدكتور: عز الدين إسماعيل ((1929 ــــــ 2007)).
والأدب التجاري بدرجاته المختلفة ليس عيباً بل (شطارة تجارية) خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من (المثقفين) ركبوا هذه الموجة التجارية في دورات (تطوير الذات) وكتبها الأكثر مبيعاً، هل قلت شيئاً عن كتاب بعنوان نظرية اللوز أو الفستق... لا أذكر؟! وصولاً إلى دورات في (كتابة الرواية) وفي (فن القصة) والمقاعد محدودة... الخ، ولهذا أستغرب أن يدخل معظم الأدباء هذا السوق التجاري ثم تغضب بعض (قبيلتهم الثقافية) على (أسامة المسلم) في صناعته (براند أدبي) يتفوق فيه على مسوقين آخرين في (الشارع التجاري) للثقافة والأدب.
(الأدب التجاري) بأنواعه جنس (ثرثار) ينتشر دائماً وفق (شروط السوق) المرتبطة بالتكوين الثقافي للمستهلك وزمانه، لنرى الشاب (الصحوي) قبل سنين متعطشاً لشراء (الكاسيت الإسلامي) ولواحقه من (كتب، كتيبات، مطويات) وانتشار دكاكينها وأكشاكها في كل زاوية وركن، حيث كانت المنافسة في (الأكثر مبيعاً) آنذاك بين نوعين (كتب الصحويين وكتب الطبخ).
يكفينا تفاؤلاً بهذا (الروائي) اللطيف أسامة المسلم أنه لم يسرق كتاب (هكذا هزموا اليأس/ سلوى العضيدان)، فالسوق الأدبي طيلة عقود كان مستباحاً لدرجة تجعل (السارق الأدبي) هو (الأكثر مبيعاً)، فمهما كانت نباهة المؤلف في حفظ حقوقه آنذاك، فسيرتطم بقوة وجه السارق ومزاج (السوق) في شراء المسروق، والتصفيق للسارق (حتى الآن).
ازدحام (المعجبيت/ بالتاء كناية عن مزيج من الجنسين غالبيتهم إناث) حول (أسامة المسلم) هو نجاح حقيقي في (تسويق براند) مرتبط بحكايا الأمهات والجدات عن الجن والعفاريت... الخ، هل نعود إلى خمسينات القرن الماضي مع أحمد فهمي أبوالخير في (أشباح وأرواح) أم نعود للطبعات المتكررة في (أرواح وأشباح/ أنيس منصور/ طبعته التاسعة في 1987م وطبعته العشرون في 2003م) مروراً بتسعينيات القرن الماضي والانتشار الواسع لكتاب (حوار صحفي مع جني مسلم/محمد عيسى داوود)، مع بقاء الكتاب الثمين والمهم مغموراً حتى الآن وأقصد به (الإنسان الحائر بين العلم والخرافة) للدكتور عبدالمحسن صالح.
هل عند المثقف موقف سلبي من الأساطير في الأدب؟ قطعاً لا... فالعبقرية أن تغوص للعمق الميثولوجي بما يتجاوز ركمجة الأدب التجاري على سطح الأسطورة، اقرأوا إبراهيم الكوني، ولن نحرق أسامة المسلم بهذه المقارنة (اللئيمة الظالمة).
أشد على يد (أسامة المسلم) في صناعة (براند تجاري) لنفسه، فهو ليس أقل من أسماء أدبية بدأت حياتها الفكرية رافعة شعار (ثقافة غرامشي) ثم هي الآن ترفع شعار (ثقافة السوق) على وزن (إسلام السوق/ باتريك هايني)، إنهم قائمة طويلة تتضمن أسماء (كبيرة) فكيف نعتب على الشاب الذكي أسامة المسلم؟!
هل للأمر علاقة بكتاب (نظام التفاهة/آلان دونو)؟ أرى في هذا تحميل لعوالم (والت ديزني) الترفيهية أكثر مما تحتمل، فالمنتج يتجه للسوق، وتقاليد السوق (عرض وطلب)، ولم يزعم (الأدب التجاري) أن لديه رغبة في منافسة (الأدب الأصيل) في كلاسيكياته العالمية والعربية، لكنه قطعاً يتصدر عليها أحياناً كثيرة في قائمة (الأكثر مبيعاً)، إنها (الأعراض الجانبية) للرأسمالية، إنه (الاقتصاد يا غبي/جيمس كارفيل).

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