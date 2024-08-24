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45 إنذارا يوميا لمنشآت مخالفة لأنظمة العمل

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 88.776 إنذارًا لمنشأة خاصة مخالفة لأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية، خلال 7 أشهر بواقع 45 إنذارا يوميا، وضبطت 107.329 مخالفة بحق المنشآت لعدم التزامها بعدد من مواد نظام العمل، منها 59.891 مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام برفع الملف شهريًا بنسبة الامتثال المحددة من قبل الوزارة، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي 16.295، كما ضبطت الفرق الرقابية 7662 مخالفة تتعلق بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين.
تنظيم وضبط
نفّذت الفرق الرقابية أكثر من 700.200 جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة، وذلك منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو من العام الجاري 2024، إذ تأتي هذه الجهود ضمن مساعي الوزارة المستمرة في تنظيم وضبط سوق العمل، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
فرص نوعية
كثفت الفرق الرقابية التابعة للوزارة جهودها لمتابعة قرارات التوطين لدى المنشآت، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية الموجهة لبرامج التوطين 522.092، وأسفرت هذه الزيارات عن توفير 9.712 فرصة نوعية للمواطنين وتحقيق نسب التوطين المستهدفة في عدد من القطاعات، وارتفاع نسبة التزام المنشآت بقرارات توطين المهن لتصل إلى 93.5%، كما قامت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ 840 زيارة مشتركة على محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة.
جولات ومخالفات
700.200 جولة رقابية
88.776 إنذارًا لمنشآت مخالفة
107.329 مخالفة عدم التزام بنظام العمل
59.891 عدم رفع ملف حماية الأجور
16.295 عدم دفع أجور العاملين في مواعيدها
7662 مخالفة توظيف عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.

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