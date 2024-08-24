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الشرقية والرياض وجازان تتصدر آبار الشرب اليدوية

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت المنطقة الشرقية آبار الشرب اليدوية على مستوى المملكة بـ10 آبار، تلتها منطقتي الرياض وجازان بإجمالي 5 آبار لكل منهما، بينما لم تسجل 4 مناطق اي بئر يدوي وهي مكة المكرمة 'حائل، الباحة، والجوف، وبلغ العدد الإجمالي للآبار اليدوية31 بترًا.
وأوضح تقرير وزارة البئية والمياه والزراعة لعام 2023، أن منطقة تبوك سجلت 3 آبار، والحدود الشمالية 4، ومناطق المدينه المنورة والقصيم وعسير ونجران بئر واحد بكل منطقة.
واوضحت الوزارة أن الآبار تمثل المخزون الجوفي للمياه المتجددة وغير المتجددة والمصدر الإستراتيجي للمياه لجميع الاستخدامات والأنشطة الاقتصادية والبيئية لتحقيق الأمن الغذائي، وتلعب الآبار دورًا هامًا في تنويع مصادر الإمداد والصمود والاستجابة لحالات الطوارئ، وتتطلب شبكة مراقبة تغطي كامل أراضي المملكة.
الآبار الأنبوبية
الرياض
297
الشرقية
195
مكة المكرمة
164
عسير
113
المدينه المنورة
94
جازان
56
نجران
56
تبوك
53
القصيم
43
الجوف
40
حائل
28
الباحة
21
الحدود الشمالية
12
الإجمالي
1172

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