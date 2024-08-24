الشرقية والرياض وجازان تتصدر آبار الشرب اليدوية

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت المنطقة الشرقية آبار الشرب اليدوية على مستوى المملكة بـ10 آبار، تلتها منطقتي الرياض وجازان بإجمالي 5 آبار لكل منهما، بينما لم تسجل 4 مناطق اي بئر يدوي وهي مكة المكرمة 'حائل، الباحة، والجوف، وبلغ العدد الإجمالي للآبار اليدوية31 بترًا.
وأوضح تقرير وزارة البئية والمياه والزراعة لعام 2023، أن منطقة تبوك سجلت 3 آبار، والحدود الشمالية 4، ومناطق المدينه المنورة والقصيم وعسير ونجران بئر واحد بكل منطقة.
واوضحت الوزارة أن الآبار تمثل المخزون الجوفي للمياه المتجددة وغير المتجددة والمصدر الإستراتيجي للمياه لجميع الاستخدامات والأنشطة الاقتصادية والبيئية لتحقيق الأمن الغذائي، وتلعب الآبار دورًا هامًا في تنويع مصادر الإمداد والصمود والاستجابة لحالات الطوارئ، وتتطلب شبكة مراقبة تغطي كامل أراضي المملكة.
الآبار الأنبوبية
الرياض
297
الشرقية
195
مكة المكرمة
164
عسير
113
المدينه المنورة
94
جازان
56
نجران
56
تبوك
53
القصيم
43
الجوف
40
حائل
28
الباحة
21
الحدود الشمالية
12
الإجمالي
1172
MENAFN24082024000089011017ID1108597251
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