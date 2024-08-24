الأهلي يدخل سباق السلولي

(MENAFN
- Al Watan)
اشتعل الميركاتو الصيفي الجاري قبل أيام قليلة على نهايته، في ظل رغبة أندية القمة في تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات بهدف المنافسة على جميع الألقاب.
وبينت مصادر أن الأهلي اقتحم صراع التعاقد مع مدافع التعاون عون السلولي، مدافع التعاون، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت إلى أن قلعة الكؤوس عرض صفقة
تبادلية تشمل انتقال لاعبين من لاعبيه مقابل ضم السلولي، مع إمكانية إضافة مبلغ مالي من أجل إغراء التعاون للموافقة.
ويأتي ذلك في ظل رغبة النصر والهلال في الحصول على خدمات النجم الذي أصبح ركيزة أساسية في الأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
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