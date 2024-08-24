Monday, 26 August 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يدخل سباق السلولي

8/24/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتعل الميركاتو الصيفي الجاري قبل أيام قليلة على نهايته، في ظل رغبة أندية القمة في تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات بهدف المنافسة على جميع الألقاب.
وبينت مصادر أن الأهلي اقتحم صراع التعاقد مع مدافع التعاون عون السلولي، مدافع التعاون، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت إلى أن قلعة الكؤوس عرض صفقة تبادلية تشمل انتقال لاعبين من لاعبيه مقابل ضم السلولي، مع إمكانية إضافة مبلغ مالي من أجل إغراء التعاون للموافقة.
ويأتي ذلك في ظل رغبة النصر والهلال في الحصول على خدمات النجم الذي أصبح ركيزة أساسية في الأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

MENAFN24082024000089011017ID1108597250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث