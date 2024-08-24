الدون قفزات يشهد لها التاريخ

(MENAFN
- Al Watan)
سجل مهاجم وقائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني أعلى ارتقاء في تاريخ كرة القدم
عندما ارتقى بطول 2.79م ليسجل هدف النصر في مباراة
فريقه أمام الرائد، لحساب الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين بعدما ارتقى بارتفاع 2.79م، مسجلا هدف العالمي في المواجهة، ويظل الدون البرتغالي ينافس نفسه بين أفضل 10 قفزات تاريخية في عالم كرة القدم.
تفوق الدون
ارتقاء الدون العالي منحه التفوق على لاعب
المنتخب المغربي، يوسف النصيري، الذي ارتقى بارتفاع 2.78م مسجلا هدف منتخب
بلاده أمام البرتغال في مونديال 2022، ليتراجع ارتقاء النصيري إلى المرتبة الثالثة، ولينافس الدون نفسه إذ إن المرتبة الأولى في أعلى ارتقاء ما زالت مسجلة باسمه عندما سجل هدفا لريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شباك مانشستر يونايتد بنسخة 2013، بارتفاع بلغ 2.93م.
قفزات رائعة
ظلت المرتبة الرابعة من نصيب المدافع الدولي الأوغندي لفريق مذرويل، في شباك روس كانتري خلال مباراة في الدوري الأسكتلندي الممتاز في موسم 2021، بارتفاع بلغ 2.62م، أما خامس أعلى ارتقاء فكان خلال تسجيل اللاعب الياباني فيكايو توموري هدفا لفريقه إي سي ميلان الإيطالي في شباك يوفنتوس بارتقاء بلغ 2.61م، في مواجهة جمعتهما عام 2021، وكانت المرتبة السادسة، من نصيب لاعب نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين في شباك ليتل إيجلز في الدوري الإيطالي بارتقاء بلغ 2.58م في موسم ((58)) 2023م.
منافسة الذات
لم يكتف الدون بتواجده في المرتبتين الأولى والثانية، بل تواجد أيضا في المرتبة السابعة بين أعلى 10 قفزات تاريخية في كرة القدم، بتسجيله هدفا ليوفنتوس في شباك سامبدوريا في موسم 2019، بقفزة بلغت 2.56م، كما حل في المرتبتين التاسعة والعاشرة، بارتقائه خلال تسجيله هدفا ليوفنتوس في شباك تورينو في موسم 2019، بارتقاء بلغ 2.47م، وهدف ريال مدريد في مرمى أوساسونا موسم 2012، بارتفاع بلغ 2.44، ولم يفصل سلسلة رونالدو سوى اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سجل هدفا لميلان في شباك إنتر ميلان موسم 2020، عندما ارتقا بارتفاع بلغ 2.53م، ليحل في المركز الثامن.
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