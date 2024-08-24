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الدون قفزات يشهد لها التاريخ

8/24/2024 11:43:26 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل مهاجم وقائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني أعلى ارتقاء في تاريخ كرة القدم عندما ارتقى بطول 2.79م ليسجل هدف النصر في مباراة فريقه أمام الرائد، لحساب الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين بعدما ارتقى بارتفاع 2.79م، مسجلا هدف العالمي في المواجهة، ويظل الدون البرتغالي ينافس نفسه بين أفضل 10 قفزات تاريخية في عالم كرة القدم.
تفوق الدون

ارتقاء الدون العالي منحه التفوق على لاعب المنتخب المغربي، يوسف النصيري، الذي ارتقى بارتفاع 2.78م مسجلا هدف منتخب بلاده أمام البرتغال في مونديال 2022، ليتراجع ارتقاء النصيري إلى المرتبة الثالثة، ولينافس الدون نفسه إذ إن المرتبة الأولى في أعلى ارتقاء ما زالت مسجلة باسمه عندما سجل هدفا لريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شباك مانشستر يونايتد بنسخة 2013، بارتفاع بلغ 2.93م.
قفزات رائعة

ظلت المرتبة الرابعة من نصيب المدافع الدولي الأوغندي لفريق مذرويل، في شباك روس كانتري خلال مباراة في الدوري الأسكتلندي الممتاز في موسم 2021، بارتفاع بلغ 2.62م، أما خامس أعلى ارتقاء فكان خلال تسجيل اللاعب الياباني فيكايو توموري هدفا لفريقه إي سي ميلان الإيطالي في شباك يوفنتوس بارتقاء بلغ 2.61م، في مواجهة جمعتهما عام 2021، وكانت المرتبة السادسة، من نصيب لاعب نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين في شباك ليتل إيجلز في الدوري الإيطالي بارتقاء بلغ 2.58م في موسم ((58)) 2023م.
منافسة الذات
لم يكتف الدون بتواجده في المرتبتين الأولى والثانية، بل تواجد أيضا في المرتبة السابعة بين أعلى 10 قفزات تاريخية في كرة القدم، بتسجيله هدفا ليوفنتوس في شباك سامبدوريا في موسم 2019، بقفزة بلغت 2.56م، كما حل في المرتبتين التاسعة والعاشرة، بارتقائه خلال تسجيله هدفا ليوفنتوس في شباك تورينو في موسم 2019، بارتقاء بلغ 2.47م، وهدف ريال مدريد في مرمى أوساسونا موسم 2012، بارتفاع بلغ 2.44، ولم يفصل سلسلة رونالدو سوى اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سجل هدفا لميلان في شباك إنتر ميلان موسم 2020، عندما ارتقا بارتفاع بلغ 2.53م، ليحل في المركز الثامن.

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