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الشباب يصدم الهلاليين

8/24/2024 11:43:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه الشباب صدمة قوية لنظيره الهلال، فيما يتعلق برغبة الأخير في ضم أحد لاعب الظهير الأيسر لليث متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبينت مصادر أن إدارة الشباب، رفضت العرض المقدم من نظيرتها في الهلال، للتعاقد مع الحربي، مقابل 80 مليون ريال، مع حصول الليوث على خدمات اثنين من لاعبي الزعيم، وذلك للموافقة على رحيل الحربي.
من جهة أخرى، تعاقد الليث مع المدافع الهولندي ويسلي هويدت، قادمًا من واتفورد الإنجليزي.

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