الشباب يصدم الهلاليين

(MENAFN
- Al Watan)
وجه الشباب صدمة قوية لنظيره الهلال، فيما يتعلق برغبة الأخير في ضم أحد لاعب
الظهير الأيسر لليث متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبينت مصادر أن إدارة الشباب، رفضت العرض المقدم من نظيرتها في الهلال، للتعاقد مع الحربي، مقابل 80 مليون ريال، مع حصول الليوث على خدمات اثنين من لاعبي الزعيم، وذلك للموافقة على رحيل الحربي.
من جهة أخرى، تعاقد الليث مع المدافع الهولندي ويسلي هويدت، قادمًا من واتفورد الإنجليزي.
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