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مدارس حقلية لمزارعي 4 مناطق

8/24/2024 11:43:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء))، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور المستشار في الجهاز المركزي لـ((وقاء)) الدكتور يوسف الفهيد، أمس برنامج: ((مدارس المزارعين الحقلية))، في 4 مناطق سعودية، وهي: المدينة المنورة، والأحساء بالشرقية، وحائل، ونجران، وتهدف المدارس: إلى تقديم الوسائل اللازمة لتطوير خبرات المزارعين، وجعل المزارع خبيرًا في حقله، معتمدًا على نفسه وقادرًا على اتخاذ القرارات.
تحديد احتياجات
بدورهم، أبان مزارعون، منتظمون في مدرسة المزارعين الحقلية في واحة الأحساء الزراعية لـ((الوطن)) أمس، أن مدرسة الأحساء، هي الأولى من نوعها في الواحة، تهدف إلى رفع قدرات وكفاءة المزارعين في ممارسة وتطبيق التقنيات الزراعية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، ووضع الحلول اللازمة لها، وتنمية مهارة المزارعين أنفسهم في تحديد احتياجهم وأولوياتهم وتعلم المهارات، وتهيئة أجواء اجتماعية مناسبة وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي.
أشجار النخيل
أضاف المزارعون أن آلية عمل المدرسة، يتمثل في اختيار حقلًا زراعيًا في مزرعة خاصة لأحد المزارعين، ويحصل المزارع في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة، تؤهله مستقبلًا للقيام بدور ((الميسر)) في مدارس المزارعين الحقلية الأخرى، وعمل مخطط توضيحي للمزرعة، وتحديد موقع حقل الممارسات المحلية، وموقع آخر لحقل الإدارة المتكاملة للآفات.
واشتمل منهج أمس، مناقشة ((تحليل النظام البيئي الزراعي))، وعمل مجموعات ((بواقع 5 مزارعين في كل مجموعة))، وإيضاح كيفية العمل في الحقل، ورصد ملاحظات المحصول، وأخذ العينات، وتسجيل الملاحظات، طبقًا لمصفوفة التحليل البيئي الزراعي، إضافة الى ذلك، عمل الرسومات على مصفوفة التحليل البيئي، وذلك طبقًا للشواهد في الحقل.
وانتقل المزارعون إلى الحقل الزراعي للتطبيق، وعمل نموذج إجراء تحليل النظام البيئي الزراعي لأشجار النخيل (AESA)، وبعد إتمام تعبئة النماذج، وتقديم شرح ملاحظات الحقل لكل مجموعة.
مدارس المزارعين
- تضم مجموعة ما بين 15 إلى 20 مزارعًا.
- يجتمعون بانتظام في حقل التعلم خلال موسم زراعي.
- مناقشة المشكلات ووضع الحلول الملائمة وتجربتها.
- عقد اجتماعات دورية منتظمة.
- إجراء دراسة مقارنة بين الإستراتيجية والطرق التقليدية.
- التعامل مع مسائل محددة يختارها المزارعون.

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