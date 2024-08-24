47 دقيقة تكفي الزعيم
التاريخ
8/24/2024 11:43:26 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ضرب الهلال بقوة في بداية مشوار رحلة دفاعه عن لقبه، وتغلب على مضيفه الأخدود 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين ((جولة كأس العالم للرياضيات الإلكترونية))، سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((4، 39، وسيرجي سافيتش ((45+2))، ليحصد الزعيم أول 3 نقاط، وبقي الأخدود بلا
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