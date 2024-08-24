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47 دقيقة تكفي الزعيم

8/24/2024 11:43:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الهلال بقوة في بداية مشوار رحلة دفاعه عن لقبه، وتغلب على مضيفه الأخدود 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين ((جولة كأس العالم للرياضيات الإلكترونية))، سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((4، 39، وسيرجي سافيتش ((45+2))، ليحصد الزعيم أول 3 نقاط، وبقي الأخدود بلا

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