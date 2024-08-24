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صاروخ الكوماندوز يسقط الليث

8/24/2024 11:43:22 PM
(MENAFN- Al Watan) خطف الاتفاق انتصارا مهما في بداية رحلته في الدوري، بتغلبه 1 /صفر على مضيفه الشباب، في اللقاء الذي شهده ملعب الأخير، لحساب الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين ((جولة كأس العالم للرياضيات الإلكترونية))سجل للكوماندوز موسى ديمبلي ((73))، ليقتنص فارس الدهناء أول 3 نقاط في الدوري، وبقي الليث بلا نقاط.

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