صاروخ الكوماندوز يسقط الليث
التاريخ
8/24/2024 11:43:22 PM
(MENAFN
- Al Watan)
خطف الاتفاق انتصارا مهما في بداية رحلته في الدوري، بتغلبه 1 /صفر على مضيفه الشباب، في اللقاء الذي شهده ملعب الأخير، لحساب الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين ((جولة كأس العالم للرياضيات الإلكترونية))سجل للكوماندوز موسى ديمبلي ((73))، ليقتنص فارس الدهناء أول 3 نقاط في الدوري، وبقي الليث بلا نقاط.
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