((جاكاردينا)) للمنسوجات ترفع استثماراتها إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة جاكاردينا للمنسوجات والوبريات، رفع استثماراتها الكلية إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، بدعم من تنفيذ توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
قال أيمن قادوس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن حجم استثمارات الشركة الحالية تقدر بـ50 مليون جنيه، والتوسعات الجديدة سترفع الإنتاجية إلى 700 طن سنويًا بدلًا من 500 طن حاليًا.
وأوضح أن الشركة تصدر إنتاجها للدول العربية وبعض دول أوروبا على رأسها اليونان وإسبانيا، ونستهدف تحقيق قيمة تصديرية تصل إلى 20 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل 10 ملايين حاليًا.
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لفت إلى أن عملاء الشركة فى السوق المحلى كبرى الفنادق في مصر.
كشف أن انفراجة أزمة الدولار ساعدت الشركة على توقيع عقود تصديرية خلال الشهور الماضية، كما ساعدتها على استيراد حاجاتها من الخامات ومستلزمات التصنيع.
وتأسست الشركة في العام 1969 في المحلة الكبرى، وانتقلت في عام 2013 إلى مدينة العاشر من رمضان لتدشن مصنعًا حديثًا على مساحة 6 آلاف متر مربع. وتتخصص في إنتاج فوط الحمام، والمناشف والمفروشات.
وسجلت صادرات قطاع الملابس والمنسوجات نحو 1.08 مليار دولار خلال أول 5 شهور من العام الجارى مقابل 912 مليون دولار عن نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%، وفقًا لرئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
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