((جاكاردينا)) للمنسوجات ترفع استثماراتها إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة جاكاردينا للمنسوجات والوبريات، رفع استثماراتها الكلية إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، بدعم من تنفيذ توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

قال أيمن قادوس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن حجم استثمارات الشركة الحالية تقدر بـ50 مليون جنيه، والتوسعات الجديدة سترفع الإنتاجية إلى 700 طن سنويًا بدلًا من 500 طن حاليًا.

وأوضح أن الشركة تصدر إنتاجها للدول العربية وبعض دول أوروبا على رأسها اليونان وإسبانيا، ونستهدف تحقيق قيمة تصديرية تصل إلى 20 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل 10 ملايين حاليًا.

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لفت إلى أن عملاء الشركة فى السوق المحلى كبرى الفنادق في مصر.

كشف أن انفراجة أزمة الدولار ساعدت الشركة على توقيع عقود تصديرية خلال الشهور الماضية، كما ساعدتها على استيراد حاجاتها من الخامات ومستلزمات التصنيع.

وتأسست الشركة في العام 1969 في المحلة الكبرى، وانتقلت في عام 2013 إلى مدينة العاشر من رمضان لتدشن مصنعًا حديثًا على مساحة 6 آلاف متر مربع. وتتخصص في إنتاج فوط الحمام، والمناشف والمفروشات.

وسجلت صادرات قطاع الملابس والمنسوجات نحو 1.08 مليار دولار خلال أول 5 شهور من العام الجارى مقابل 912 مليون دولار عن نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%، وفقًا لرئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.