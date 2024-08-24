أغذية ترفع حصتها فى أطياب إلى 100%

(MENAFN
- Al-Borsa News) 50.7 مليون درهم صادرات المجموعة من مصر النصف الأول من 2024
رفعت مجموعة أغذية الإماراتية حصتها فى شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى والصناعى صاحبة العلامة التجارية“أطياب” إلى 100%، بدلًا من 75%.
وكشفت القوائم المالية للمجموعة إنها اشترت الحصة الأخيرة بقيمة 114.1 مليون درهم إماراتى.
موضوعات متعلقة
((سيليا للمنسوجات)) تستهدف 140 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2024 ((جاكاردينا)) للمنسوجات ترفع استثماراتها إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام “غرفة الأخشاب” تدعو“الصناعة” لمساندتها فى توطين 15 منتجًا
وقالت إن صافى القيمة الدفترية لموجودات الشركة 48.8 مليون درهم بعد استثناء مبلغ الشهرة عند الاستحواذ الأصلى.
وكشف الشركة أنها واصلت الاعتماد على مصر كمركز للتصدير، ونمت صادراتها المصرية 53.6% على أساس سنوى خلال النصف الأول إلى 50.7 مليون درهم.
وقالت إنها توسعت فى قطاع التجزئة من استحواذ على على أبوعوف، وافتتحت 44 متجردًا جديدًا بما فى ذلك الأكشاك المتنقلة على طول الساحل الشمالى.
وكشفت أنها أطلقت أنشطة نقاط البيع الجديدة عبر 200 متجر لأبوعوف، بجانب ميكنة عمليات البيع المصرية.
وذكرت أن إيراداتها فى مصر نمت 20.3% فى النصف الأول من 2024 بعد امتصاص الأثر السلبى لتعويم الجنيه على الإيرادات والبالغ 144.5 مليون درهم، فيما بلغ التأثير على الأرباح قبل الإطفاء والضرائب والإهلاكات نحو 30.5 مليون درهم.
وكشفت أن إيرادات أبوعوف فى مصر نمت 40.1% فى النصف الأول من العام الحالى.
كانت مجموعة أغذية الإماراتية قد استحوذت على شركة حاكمة فى شركة الإسماعيلية للدواجن والتى كانت مملوكة للقطاع الخاص فى مصر قبل ثلاث سنوات.
MENAFN24082024000202011048ID1108597237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.