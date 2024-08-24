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أغذية ترفع حصتها فى أطياب إلى 100%

8/24/2024 11:43:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) 50.7 مليون درهم صادرات المجموعة من مصر النصف الأول من 2024

رفعت مجموعة أغذية الإماراتية حصتها فى شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعى والصناعى صاحبة العلامة التجارية“أطياب” إلى 100%، بدلًا من 75%.

وكشفت القوائم المالية للمجموعة إنها اشترت الحصة الأخيرة بقيمة 114.1 مليون درهم إماراتى.

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وقالت إن صافى القيمة الدفترية لموجودات الشركة 48.8 مليون درهم بعد استثناء مبلغ الشهرة عند الاستحواذ الأصلى.

وكشف الشركة أنها واصلت الاعتماد على مصر كمركز للتصدير، ونمت صادراتها المصرية 53.6% على أساس سنوى خلال النصف الأول إلى 50.7 مليون درهم.

وقالت إنها توسعت فى قطاع التجزئة من استحواذ على على أبوعوف، وافتتحت 44 متجردًا جديدًا بما فى ذلك الأكشاك المتنقلة على طول الساحل الشمالى.

وكشفت أنها أطلقت أنشطة نقاط البيع الجديدة عبر 200 متجر لأبوعوف، بجانب ميكنة عمليات البيع المصرية.

وذكرت أن إيراداتها فى مصر نمت 20.3% فى النصف الأول من 2024 بعد امتصاص الأثر السلبى لتعويم الجنيه على الإيرادات والبالغ 144.5 مليون درهم، فيما بلغ التأثير على الأرباح قبل الإطفاء والضرائب والإهلاكات نحو 30.5 مليون درهم.

وكشفت أن إيرادات أبوعوف فى مصر نمت 40.1% فى النصف الأول من العام الحالى.

كانت مجموعة أغذية الإماراتية قد استحوذت على شركة حاكمة فى شركة الإسماعيلية للدواجن والتى كانت مملوكة للقطاع الخاص فى مصر قبل ثلاث سنوات.


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