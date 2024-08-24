التمويل الدولية تدرس استثمار 20 مليون دولار فى صندوق تنمية كابيتال2

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس مؤسسة التمويل الدولية استثمار 20 مليون دولار فى صندوق تنمية الثانى لرأس المال المخاطر، والذى يسعى لجمع تمويلات بقيمة 150 مليون دولار.
وقالت المؤسسة، إن الصندوق يركز على مصر ويهدف للاستثمار في شركات متوسطة الحجم تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، كما يهدف إلى تعزيز عملية تحول الشركات العائلية في مصر إلى مؤسسات ذات هيكل إداري مؤسسي، مع التركيز على توفير رأس المال اللازم لتنمية الشركات المصرية المتوسطة الناجحة.
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ونوهت إلى أنه سيتم إدارة الصندوق من قبل شركة تنمية رأس المال الاستثماري التي تأسست في عام 2016، ومملوكة بالكامل لمؤسسيها الثلاثة، أحمد الجندى، ويوسف أيوب، ومحمد محجوب.
وقالت إنه رغم أن استثمارات رأس المال الخاص في مصر شهدت انتعاشًا مؤخرًا، إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط في الأسواق الناشئة، مع تراجع في القطاع المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
أضافت أن التحديات الاقتصادية أدت إلى الاعتماد الكبير على دعم المؤسسات المالية الإنمائية لمعظم الصناديق.
ويدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تخصيص 20 مليون دولار لصندوق تنمية كابيتال ليكون إجمالى الاستثمارات المعلنة فى الصندوق نحو 40 مليون دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى بلغت قروض المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بنهاية مارس الماضى نحو 696 مليون دولار، ارتفاعًا من 327.5 مليون دولار فى مارس 2021.
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