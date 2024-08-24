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التمويل الدولية تدرس استثمار 20 مليون دولار فى صندوق تنمية كابيتال2

8/24/2024 11:43:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس مؤسسة التمويل الدولية استثمار 20 مليون دولار فى صندوق تنمية الثانى لرأس المال المخاطر، والذى يسعى لجمع تمويلات بقيمة 150 مليون دولار.

وقالت المؤسسة، إن الصندوق يركز على مصر ويهدف للاستثمار في شركات متوسطة الحجم تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، كما يهدف إلى تعزيز عملية تحول الشركات العائلية في مصر إلى مؤسسات ذات هيكل إداري مؤسسي، مع التركيز على توفير رأس المال اللازم لتنمية الشركات المصرية المتوسطة الناجحة.

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ونوهت إلى أنه سيتم إدارة الصندوق من قبل شركة تنمية رأس المال الاستثماري التي تأسست في عام 2016، ومملوكة بالكامل لمؤسسيها الثلاثة، أحمد الجندى، ويوسف أيوب، ومحمد محجوب.

وقالت إنه رغم أن استثمارات رأس المال الخاص في مصر شهدت انتعاشًا مؤخرًا، إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط في الأسواق الناشئة، مع تراجع في القطاع المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

أضافت أن التحديات الاقتصادية أدت إلى الاعتماد الكبير على دعم المؤسسات المالية الإنمائية لمعظم الصناديق.

ويدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تخصيص 20 مليون دولار لصندوق تنمية كابيتال ليكون إجمالى الاستثمارات المعلنة فى الصندوق نحو 40 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزى بلغت قروض المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بنهاية مارس الماضى نحو 696 مليون دولار، ارتفاعًا من 327.5 مليون دولار فى مارس 2021.

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