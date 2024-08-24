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أرقام وسي آى كابيتال تقومان بجولة ترويجية لطرح بنيان الشهر المقبل

8/24/2024 11:43:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: حصيلة الطرح المرتقبة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه

تعتزم شركتا أرقام كابيتال وسي آى كابيتال مديرا طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة- التابعة لشركة كومباس كتابيتال القيام بجولة ترويجية الشهر المقبل تمهيدًا لعملية طرح الشركة بالبورصة المصرية.

وأضافت المصادر، أن الشركة تضع ضمن قائمتها عدة دول خليجية على رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية بغرض حشد المستثمرين لتنفيذ الطرح.

موضوعات متعلقة “مؤسسة التمويل الدولية” تدرس استثمار 20 مليون دولار فى صندوق“تنمية كابيتال2” “سياك للمقاولات” تنفذ مشروعين فى السعودية بتكلفة 406 ملايين ريال 192.3 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب فى الدين المحلى الأسبوع الماضى

وتوقعت المصادر، إتمام الطرح قبل نهاية الربع الرابع من العام الجاري، فيما تستهدف الشركة حصيلة من الطرح تتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه.

وأوضحت المصادر، أن الشركة عينت مؤخرًا“معتوق بسيونى والحناوى” مستشارًا قانونيًا إلى جانب المستشارين الماليين لتولى مهام عملية طرح الشركة بالبورصة المصرية.

وتابعت، أن الشركة تعتزم توظيف حصيلة الطرح فى شراء مساحات ومبانى إدارة جديدة، فضلاً عن خطة توسعية فى شراء أصول لوجستية – مخازن- يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.

وأكدت على أن قيد“بنيان” فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية دخول أى صاحب مبنى تجارى أو إدارى فى الشركة عبر دمج الأصل مقابل الحصول على أسهم.

وتعمل“بنيان” في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة، وتمتلك عددا من المبانى الإدارية فى أنحاء شرق القاهرة والتجمع الخامس.

كما تمتلك الشركة ايضًا مشروع“ديزاين بوليس مول” الواقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، والذي يضم أكثر من 300 متجر تجزئة ومطعم ومرافق ترفيهية.

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