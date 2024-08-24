أرقام وسي آى كابيتال تقومان بجولة ترويجية لطرح بنيان الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: حصيلة الطرح المرتقبة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه
تعتزم شركتا أرقام كابيتال وسي آى كابيتال مديرا طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة- التابعة لشركة كومباس كتابيتال القيام بجولة ترويجية الشهر المقبل تمهيدًا لعملية طرح الشركة بالبورصة المصرية.
وأضافت المصادر، أن الشركة تضع ضمن قائمتها عدة دول خليجية على رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية بغرض حشد المستثمرين لتنفيذ الطرح.
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وتوقعت المصادر، إتمام الطرح قبل نهاية الربع الرابع من العام الجاري، فيما تستهدف الشركة حصيلة من الطرح تتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه.
وأوضحت المصادر، أن الشركة عينت مؤخرًا“معتوق بسيونى والحناوى” مستشارًا قانونيًا إلى جانب المستشارين الماليين لتولى مهام عملية طرح الشركة بالبورصة المصرية.
وتابعت، أن الشركة تعتزم توظيف حصيلة الطرح فى شراء مساحات ومبانى إدارة جديدة، فضلاً عن خطة توسعية فى شراء أصول لوجستية – مخازن- يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.
وأكدت على أن قيد“بنيان” فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية دخول أى صاحب مبنى تجارى أو إدارى فى الشركة عبر دمج الأصل مقابل الحصول على أسهم.
وتعمل“بنيان” في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة، وتمتلك عددا من المبانى الإدارية فى أنحاء شرق القاهرة والتجمع الخامس.
كما تمتلك الشركة ايضًا مشروع“ديزاين بوليس مول” الواقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، والذي يضم أكثر من 300 متجر تجزئة ومطعم ومرافق ترفيهية.
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