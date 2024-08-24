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((أبو غالي موتورز)) تعلن تجديد عقد وكالتها مع ((جيلي الصينية)) لـ 3 سنوات قادمة

8/24/2024 11:43:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعلنت مجموعة ((أبو غالي موتورز )) عن تجديد عقد وكالتها مع شركة ((جيلي الصينية)) في السوق المحلية لـ 3 سنوات قادمة.

وذلك وفقًا لما تضمنه العقد بين الطرفين“جيلي العالمية” و”أبو غالي موتورز“ شركة المهر للتجارة واستيراد المركبات والوكالات التجارية ش.م.م” كوكيل وموزع معتمد لـ سيارات ((جيلى)) فى مصر.

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وأشارت مجموعة ((أبو غالي موتورز)) إلى أن تجديد عقد الوكالة مع ((جيلي)) الصينية يبدأ من شهر يوليو 2024 وحتى شهر يوليو بعام 2027.

وأوضحت المجموعة أنه بموجب العقد تستمر ((أبو غالي موتورز)) وكيلا للعلامة الصينية في السوق المصري من خلال استيراد وتوزيع طرازاتها، بجانب تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

وحققت سيارات ((جيلي أبو غالى)) مبيعات بلغت نحو 833 سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وجاءت بالمركز الحادى عشر ضمن قائمة العلامات التجارية للسيارات الأكثر مبيعا وذلك بحسب التقرير الشهر الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك”.

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