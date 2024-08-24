((أبو غالي موتورز)) تعلن تجديد عقد وكالتها مع ((جيلي الصينية)) لـ 3 سنوات قادمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعلنت مجموعة ((أبو غالي موتورز )) عن تجديد عقد وكالتها مع شركة ((جيلي الصينية)) في السوق المحلية لـ 3 سنوات قادمة.
وذلك وفقًا لما تضمنه العقد بين الطرفين“جيلي العالمية” و”أبو غالي موتورز“ شركة المهر للتجارة واستيراد المركبات والوكالات التجارية ش.م.م” كوكيل وموزع معتمد لـ سيارات ((جيلى)) فى مصر.
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وأشارت مجموعة ((أبو غالي موتورز)) إلى أن تجديد عقد الوكالة مع ((جيلي)) الصينية يبدأ من شهر يوليو 2024 وحتى شهر يوليو بعام 2027.
وأوضحت المجموعة أنه بموجب العقد تستمر ((أبو غالي موتورز)) وكيلا للعلامة الصينية في السوق المصري من خلال استيراد وتوزيع طرازاتها، بجانب تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.
وحققت سيارات ((جيلي أبو غالى)) مبيعات بلغت نحو 833 سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وجاءت بالمركز الحادى عشر ضمن قائمة العلامات التجارية للسيارات الأكثر مبيعا وذلك بحسب التقرير الشهر الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك”.
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