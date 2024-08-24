أندرميت جيل يكتب .. كيف يمكن للصين والهند الانضمام إلى نادى البلدان الغنية؟

MENAFN - Al-Borsa News) ((تحقيق الثراء أمر مجيد)) هى المقولة التى ألهمت واحدةً من أنجح استراتيجيات التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية.

وهو الطموح الذى تشترك فيه البلدان النامية على نطاق واسع ـ ولأسباب وجيهة.

موضوعاتما الذى تكشفه بيانات البنك الدولى عن التحول فى أسواق الكهرباء العالمية؟ البنك الدولي: استثمارات رأس المال البشري تعكس الاستثمارات المناخية محمد نجاتى يكتب: عصر السيولة والابتكار.. مستقبل الكيانات الكبرى فى استحواذات الشركات الناشئة!

فعندما تصبح البلدان أكثر ثراءً، فيمكن أن تكون النتائج مجيدة؛ حيث ترتفع مستويات المعيشة، وتتقلص رقعة الفقر، ويتضاءل الميل إلى التلوث، مع تحسن مستوى المنتجات ووسائل الإنتاج.

ولهذا يقوم عدد متزايد من البلدان النامية بتحديد مواعيد نهائية وطنية لتصبح اقتصادات متقدمة: الصين بحلول عام 2035، وفيتنام بحلول عام 2045، والهند بحلول عام 2047.

ودون حدوث معجزة، تتضاءل فرص نجاحها؛ بسبب معضلة فريدة تعترض مسار البلدان وهى ترتقى سلم الدخل.

وفى العقود المقبلة، سيعتمد مصير العالم على إمكانية إيجاد علاج مناسب لهذه المعضلة.

وفى سعى البلدان لتحقيق الثروة، لا يقترب سوى عدد قليل منها من القمة.

وعادة ما تتباطأ أو تثبت معدلات النمو الاقتصادى فى البلدان النامية خلال مرورها بمرحلة الدخل المتوسط. وهو ما يطلق عليه البنك الدولى ((فخ الدخل المتوسط)).

وكانت هذه الفكرة موضع خلاف على مدار العقد الماضى أو نحو ذلك.

غير أن أحدث الشواهد بشأنها يعتبر مقنعاً: منذ عام 1970 لم يرتفع متوسط دخل الفرد فى البلدان متوسطة الدخل أبداً عن 10% من مستوى نظيره فى الولايات المتحدة.

منذ عام 1990، لم يتمكن سوى 34 اقتصاداً متوسط الدخل من التحول إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل ـ وكان أكثر من ثلثها إما مستفيداً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو من احتياطيات البترول التى تم اكتشافها مؤخراً.

ويقل عدد السكان الذين يعيشون فى هذه الاقتصادات عن 250 مليون نسمة، أى ما يقارب عدد سكان باكستان.

واليوم، تضم البلدان متوسطة الدخل (يُعِّرِفُها البنك الدولى بأنها البلدان التى يتراوح نصيب الفرد فيها بين 1150 دولاراً و14 ألف دولار من إجمالى الدخل القومى) نحو 6 مليارات نسمة، ونحو ثلثى الأشخاص الذين يعانون الفقر المدقع.

وتسهم هذه البلدان بنحو 40% من الناتج الاقتصادى العالمى ونحو ثلثى الانبعاثات الكربونية.

وباختصار، ستكون هذه البلدان إلى حد كبير مسرحَ العمليات لكسب أو خسارة معركة الجهود العالمية المبذولة للقضاء على الفقر المدقع وتعميم الرخاء وتعزيز جودة الحياة.

تواجه البلدان متوسطة الدخل تحديات أكبر بكثير من البلدان التى سبقتها فى الإفلات من فخ الدخل المتوسط، منها ارتفاع أعداد المسنين بين سكانها، والاحتكاكات الجيوسياسية والتجارية، وحاجتها لتسريع وتيرة النمو دون الإضرار بالبيئة.

ومع ذلك، لا يزال معظمها متشبثاً بنهجٍ ينتمى للقرن الماضى ويتمثل فى السياسات التى تركز بشدة على جذب الاستثمارات.

واستمرارها فى هذا النهج يماثل قيادة سيارة طوال رحلة السفر على السرعة الأولى، ما يستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى وجهتها.

ويحاول عدد قليل من هذه البلدان القفز إلى مرحلة الابتكار. وهذا الأمر يماثل نقل حركة السيارة من السرعة الأولى إلى السرعة الخامسة مباشرة، ما يؤدى إلى توقفها عن السير.

وهناك طريقة أفضل تتمثل فى الخطة التدريجية وثلاثية المحاور التى يقترحها البنك الدولى.

تُعد الإستراتيجية التى تركز بشكل رئيسى على جذب الاستثمارات أفضلَ السبل لتحقيق تطلعات البلدان منخفضة الدخل.

فحالما تصبح هذه البلدان ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فإنها تحتاج إلى نهج أكثر تطوراً؛ حيث يتعين عليها استكمال الاستثمار باعتماد التطورات التكنولوجية الواردة من الخارج.

وهذا يعنى الحصول على التكنولوجيات الحديثة ونماذج الأعمال وتعميمها فى مختلف قطاعات الاقتصاد على المستوى المحلى لتمكين الشركات من الانضمام إلى صفوف الموردين العالميين للسلع والخدمات.

ويتطلب اعتماد التطورات التكنولوجية الواردة من الخارج توافرَ مجموعة من المواهب أكثر من أى وقت مضى، ومنها المزيد من المهندسين والعلماء والمديرين وغيرهم من المهنيين ذوى المهارات العالية، كما يجب صقل مهارات جميع المشاركين فى القوى العاملة من أجل زيادة الأعداد التى تضمها هذه المجموعة.

ومن أكثر السمات التى تأتى بنتائج معاكسة للاقتصادات متوسطة الدخل هى ميلها إلى تهميش دور النساء عن طريق الحد من الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة لهن.

ويمكن للبلدان تحقيق مكاسب هائلة عند توقفها عن الاستمرار فى مثل هذه الممارسات.

ففى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمكن إرجاع أكثر من ثلث النمو الذى حققته البلاد بين عامى 1960 و2010 إلى تراجع التمييز العنصرى والتمييز القائم على النوع الاجتماعى فى مجالى التعليم والقوى العاملة.

ولولا هذه التغييرات، لكان دخل الفرد فى الولايات المتحدة حالياً 50 ألف دولار، وليس 80 ألف دولار كما هو عليه الآن.

وعندما يتقن بلد ما مرحلتى الاستثمار واعتماد التكنولوجيا وتعميمها، يصبح عندها جاهزاً للمرحلة الأخيرة، وهى التحول نحو الابتكار العالمى. وتُعد كوريا الجنوبية مثالاً بارزاً فى المراحل الثلاث.

ففى عام 1960، كان دخل الفرد فيها يبلغ 1200 دولار فقط، وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع ليصل إلى 33 ألف دولار، وهو التطور الذى لم يتمكن أى بلد آخر من تحقيقه.

بدأت كوريا الجنوبية بمجموعة بسيطة من السياسات لزيادة الاستثمارات العامة وحفز الاستثمارات الخاصة.

وفى سبعينيات القرن العشرين تحول ذلك إلى سياسة صناعية شجعت الشركات الكورية الجنوبية على اعتماد التكنولوجيا الأجنبية وأساليب الإنتاج الأكثر تطوراً.

وشرعت شركة ((سامسونج))، التى كانت تعمل قبل ذلك فى أنشطة تجفيف الأسماك وإنتاج المكرونة، فى تصنيع أجهزة التليفزيون باستخدام التكنولوجيا المرخصة من الشركات اليابانية.

وأدى نجاح ((سامسونج)) إلى زيادة الطلب على المهندسين والمديرين وغيرهم من المهنيين المهرة.

وقامت حكومة كوريا الجنوبية بواجبها لمساعدة الاقتصاد على تلبية هذا الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت وزارة التعليم بتحديد أهدافٍ للجامعات الحكومية وزيادة مخصصاتها المالية لتساعد فى تطوير المهارات الجديدة التى تحتاجها الشركات المحلية. والنتائج جلية ولا تخطئها العين.

فاليوم تعد ((سامسونج)) من كبرى الشركات العالمية المتميزة فى الابتكارات التكنولوجية، فهى واحدة من أكبر شركتين لتصنيع الهواتف الذكية وأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة فى العالم.

ولإجراء التحولات اللازمة للوصول إلى وضعية البلدان ذات الدخل المرتفع، يجب أن تقوم الحكومات فى البلدان ذات الدخل المتوسط بوضع وتطبيق سياسات المنافسة التى تخلق توازناً سليماً بين الشركات الكبيرة والشركات متوسطة الحجم والشركات الناشئة.

وستكون المنافع أعظم عندما يركز واضعو السياسات بدرجة أقل على حجم الشركة وبدرجة أكبر على القيمة التى تجلبها للاقتصاد، وأيضاً عندما يشجعون الترقى الاجتماعى لجميع المواطنين عوضاً عن التركيز على سياسات عديمة النتائج للحد من عدم المساواة فى الدخل.

ويتعين على تلك البلدان أيضاً اغتنام الفرص الناشئة عن ضرورة التصدى لتغير المناخ من خلال إنتاجها وتصديرها للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، وغيرها.

ولا ينبغى أن نتوقع من البلدان متوسطة الدخل أن تتخلى فوراً عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفورى فى سعيها لتحقيق نموٍ اقتصاديٍ أسرع، ولكن يُتوقع منها أن تصبح أكثر كفاءةً فى استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات.

إذا التزمت معظم البلدان النامية بالنهج القديم، فإنها ستخفق فى تحقيق هدفها المتمثل فى الوصول إلى وضعية البلدان مرتفعة الدخل بحلول منتصف القرن الحالى.

ووفقاً للاتجاهات الحالية، سوف يستغرق الأمر من الصين 11 عاماً أخرى للوصول إلى ربع دخل الفرد فى الولايات المتحدة فقط، ومن إندونيسيا 69 عاماً، ومن الهند 75 عاماً.

ومن خلال تبنى الاستراتيجية ثلاثية المحاور ـ الاستثمار أولاً، ثم اعتماد التكنولوجيا وتعميمها ثم الابتكار، يمكن لهذه البلدان مضاعفة احتمالات تحقيقها لهذه الغاية.

وسوف تستفيد بقية بلدان العالم أيضاً، لأن السياسات التى تكافئ الجدارة والكفاءة هى التى تساعد على تحقيق النمو الأسرع والأنظف والأكثر مراعاة لظروف الناس.