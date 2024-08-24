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80% انخفاضا في الصناديق العقارية بالسوق المالية - جريدة الوطن السعودية

8/24/2024 11:00:12 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض عدد الصناديق العقارية المتداولة لدى هيئة السوق المالية خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 80% ووصل عددها 132 صندوقا، في الوقت الذي سجلت خلال عام 2023، 647 صندوقا، وخلال عام 2022 بلغ عددها 495 صندوقا.
ـــــــــ الصناديق العقارية
بلغت الصناديق العقارية المحلية المتداولة خلال الربع الأول عام 2024 حوالي 87 صندوقا، وعدد الصناديق الخليجية 26 صندوقا، وعدد الصناديق العربية 4، وعدد الصناديق الآسيوية 3، وعدد الصناديق الأمريكية 1، وعدد الصناديق الأوربية 1، والصناديق الأخرى 10 صناديق، ليصل الإجمالي 132 صندوقا، جاء ذلك حسب تقرير حديث لهيئة السوق المالية.
ـــــــــ الصناديق العقارية العام الماضي
بلغ عدد الصناديق المحلية 332 صندوقا، وعدد صناديق الخليجية 103، وعدد صناديق الآسيوية 15، والصناديق الأمريكية 7، والصناديق الأوربية 7، وصناديق أخرى 42 صندوقا بإجمالي 647 صندوقا.
ـــــــــ الصناديق عام 2022
بلغ عدد الصناديق العقارية المتداولة لعام 2023 حوالي 307 للصناديق المحلية، وعدد الصناديق الخليجية 96 والصناديق العربية 13، والصناديق الآسيوية 20، والصناديق الأمريكية 8، والصناديق الأوربية 10، وصناديق أخرى 41 وإجمالي الصناديق 495 صندوقا.
ـــــــــ الاستثمار الأجنبي
شهدت سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيًا، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2023 حوالي 198 مليار ريال سعودي مرتفعًا بنسبة 7.7% مقارنة بنهاية عام 2022، وكذلك استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بالارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023 ممثلة ما نسبته 12.9% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية بنهاية عام 2023.
ـــــــــ الترخيص للصناديق
أوضحت هيئة السوق المالية من خلال لائحة صناديق الاستثمار العقارية، أنه يجب أن يكون مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثمار عقاري شخصا مرخصا له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة، ولا تطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في لائحة صناديق الاستثمار العقارية والحصول على موافقتها، ويجب أن يتضمن طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المعلومات؛ منها تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، ووصفا لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق واسم أي شخص مسجل مشترك في تلك القرارات ووظيفته، واسم مسؤول المطابقة والالتزام أو أسماء أعضاء لجنة المطابقة والالتزام، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق.
Asf:
نسبة تغيير الصناديق العقارية في هيئة السوق المالية= - 80%
عدد الصناديق العقارية
الربع الأول 2024= 132
الربع الأول 2023= 647
الربع الأول 2022= 495
أنواع الصناديق العقارية:
المحلية
2024= 87
2023= 332
2022= 307
الخليجية
2024= 26
2023= 103
2022= 96
العربية
2024= 4
2023= -
2022= 13
الآسيوية
2024= 3
2023= 15
2022= 20
الأمريكية
2024= 1
2023= 7
2022= 8
الأوربية
2024= 1
2023= 7
2022= 10
الأخرى
2024= 10
2023= 42
2022= 41

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