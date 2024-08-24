80% انخفاضا في الصناديق العقارية بالسوق المالية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
انخفض عدد الصناديق العقارية المتداولة لدى هيئة السوق المالية خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 80% ووصل عددها 132 صندوقا، في الوقت الذي سجلت خلال عام 2023، 647 صندوقا، وخلال عام 2022 بلغ عددها 495 صندوقا. ـــــــــ الصناديق العقارية
بلغت الصناديق العقارية المحلية المتداولة خلال الربع الأول عام 2024 حوالي 87 صندوقا، وعدد الصناديق الخليجية 26 صندوقا، وعدد الصناديق العربية 4، وعدد الصناديق الآسيوية 3، وعدد الصناديق الأمريكية 1، وعدد الصناديق الأوربية 1، والصناديق الأخرى 10 صناديق، ليصل الإجمالي 132 صندوقا، جاء ذلك حسب تقرير حديث لهيئة السوق المالية.
ـــــــــ الصناديق العقارية العام الماضي
بلغ عدد الصناديق المحلية 332 صندوقا، وعدد صناديق الخليجية 103، وعدد صناديق الآسيوية 15، والصناديق الأمريكية 7، والصناديق الأوربية 7، وصناديق أخرى 42 صندوقا بإجمالي 647 صندوقا. ـــــــــ الصناديق عام 2022
بلغ عدد الصناديق العقارية المتداولة لعام 2023 حوالي 307 للصناديق المحلية، وعدد الصناديق الخليجية 96 والصناديق العربية 13، والصناديق الآسيوية 20، والصناديق الأمريكية 8، والصناديق الأوربية 10، وصناديق أخرى 41 وإجمالي الصناديق 495 صندوقا. ـــــــــ الاستثمار الأجنبي
شهدت سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيًا، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2023 حوالي 198 مليار ريال سعودي مرتفعًا بنسبة 7.7% مقارنة بنهاية عام 2022، وكذلك استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بالارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023 ممثلة ما نسبته 12.9% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية بنهاية عام 2023. ـــــــــ الترخيص للصناديق
أوضحت هيئة السوق المالية من خلال لائحة صناديق الاستثمار العقارية، أنه يجب أن يكون مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثمار عقاري شخصا مرخصا له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة، ولا تطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في لائحة صناديق الاستثمار العقارية والحصول على موافقتها، ويجب أن يتضمن طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المعلومات؛ منها تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، ووصفا لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق واسم أي شخص مسجل مشترك في تلك القرارات ووظيفته، واسم مسؤول المطابقة والالتزام أو أسماء أعضاء لجنة المطابقة والالتزام، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق.
Asf:
نسبة تغيير الصناديق العقارية في هيئة السوق المالية= - 80%
عدد الصناديق العقارية
الربع الأول 2024= 132
الربع الأول 2023= 647
الربع الأول 2022= 495
أنواع الصناديق العقارية:
المحلية
2024= 87
2023= 332
2022= 307
الخليجية
2024= 26
2023= 103
2022= 96
العربية
2024= 4
2023= -
2022= 13
الآسيوية
2024= 3
2023= 15
2022= 20
الأمريكية
2024= 1
2023= 7
2022= 8
الأوربية
2024= 1
2023= 7
2022= 10
الأخرى
2024= 10
2023= 42
2022= 41
MENAFN24082024000089011017ID1108597208
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.