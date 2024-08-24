تركيا.. رصاصة تصيب بائع شاورما خلال بث مباشر - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب بائع شاورما في مدينة أورفا جنوب شرقي تركيا برصاصة في الرأس أثناء عمله، وذلك أمام زبائنه ومتابعيه في بث مباشر على تطبيق "تيك توك".
وقع الحادث مساء الجمعة عندما كان "إسماعيل أجما" يعد الطلبات، وفجأة سمع صوت إطلاق نار، ليصرخ ويضع يده على رأسه قبل أن يسقط أرضًا. تجمع الزبائن حوله في حالة من الذهول، بينما استمر هاتفه في البث المباشر.
تم نقل الشاب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ولا تزال حالة إصابته غير واضحة. وقد بدأت الشرطة تحقيقاتها للوصول إلى الجاني، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بائع الشاورما أصيب برصاصة أُطلقت من سيارة عابرة.
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