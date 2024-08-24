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تركيا.. رصاصة تصيب بائع شاورما خلال بث مباشر - فيديو

8/24/2024 9:15:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب بائع شاورما في مدينة أورفا جنوب شرقي تركيا برصاصة في الرأس أثناء عمله، وذلك أمام زبائنه ومتابعيه في بث مباشر على تطبيق "تيك توك".

وقع الحادث مساء الجمعة عندما كان "إسماعيل أجما" يعد الطلبات، وفجأة سمع صوت إطلاق نار، ليصرخ ويضع يده على رأسه قبل أن يسقط أرضًا. تجمع الزبائن حوله في حالة من الذهول، بينما استمر هاتفه في البث المباشر.

تم نقل الشاب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ولا تزال حالة إصابته غير واضحة. وقد بدأت الشرطة تحقيقاتها للوصول إلى الجاني، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بائع الشاورما أصيب برصاصة أُطلقت من سيارة عابرة.



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