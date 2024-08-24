تركيا.. مزاج سيئ ورغبة بإجازة وراء 4 حرائق غابات

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- Khaberni) خبرني - تكشف التحقيقات الأولية أن اثنين من المتهمين بالتسبب في أربعة حرائق غابات في مرسين بجنوب تركيا، كانا يرغبان في الحصول على إجازة من العمل، مما دفعهما إلى ارتكاب هذه الجريمة.
وقع الحادث يوم 15 أغسطس الجاري، عندما اندلعت أربعة حرائق متفرقة في غابات الولاية الكثيفة. كشفت طائرة مسيرة كانت تراقب المنطقة، وتحقيقات الشرطة، أن شخصين على دراجة نارية هما المسؤولان عن الحرائق.
وفقًا للتحقيقات، غادر الشابان ورشة عملهما في مجال الرخام بحجة تعرض أحدهما لدغة عقرب، متوجهين إلى المستشفى. أثناء الطريق، أشعلا النيران في أسلاك الكهرباء التي تغذي مقر عملهما، بهدف توقف العمل في اليوم التالي في الورشة التي تعتمد على الكهرباء في قص الرخام، ولن يضطرا للحضور. كما أشعلا ثلاثة حرائق أخرى على الطريق، أحدها بهدف إشغال عمال الغابات ورجال الإطفاء.
أحد المتهمين أفاد أن زميله وصديقه كان في مزاج سيئ للغاية يوم الحادثة، وأخبره أنه قد ينفصل عن زوجته. كما كشفت التحقيقات أن الشابين شربا الكحول قبل الحضور للعمل، وكانا في حالة سكر، قبل أن يواصلا شرب الكحول على الطريق. أدلى أحد المتهمين بأن صديقه تعاطى المخدرات في اليوم السابق للحريق.
نجحت فرق الإطفاء البرية والجوية في إخماد الحرائق الأربعة في نفس يوم اندلاعها، بعد أن ساعدت طائرة المراقبة المسيرة في رصد الدخان منذ بداية الحرائق.
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