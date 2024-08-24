تركيا.. مزاج سيئ ورغبة بإجازة وراء 4 حرائق غابات

MENAFN - Khaberni) خبرني - تكشف التحقيقات الأولية أن اثنين من المتهمين بالتسبب في أربعة حرائق غابات في مرسين بجنوب تركيا، كانا يرغبان في الحصول على إجازة من العمل، مما دفعهما إلى ارتكاب هذه الجريمة.

وقع الحادث يوم 15 أغسطس الجاري، عندما اندلعت أربعة حرائق متفرقة في غابات الولاية الكثيفة. كشفت طائرة مسيرة كانت تراقب المنطقة، وتحقيقات الشرطة، أن شخصين على دراجة نارية هما المسؤولان عن الحرائق.

وفقًا للتحقيقات، غادر الشابان ورشة عملهما في مجال الرخام بحجة تعرض أحدهما لدغة عقرب، متوجهين إلى المستشفى. أثناء الطريق، أشعلا النيران في أسلاك الكهرباء التي تغذي مقر عملهما، بهدف توقف العمل في اليوم التالي في الورشة التي تعتمد على الكهرباء في قص الرخام، ولن يضطرا للحضور. كما أشعلا ثلاثة حرائق أخرى على الطريق، أحدها بهدف إشغال عمال الغابات ورجال الإطفاء.

أحد المتهمين أفاد أن زميله وصديقه كان في مزاج سيئ للغاية يوم الحادثة، وأخبره أنه قد ينفصل عن زوجته. كما كشفت التحقيقات أن الشابين شربا الكحول قبل الحضور للعمل، وكانا في حالة سكر، قبل أن يواصلا شرب الكحول على الطريق. أدلى أحد المتهمين بأن صديقه تعاطى المخدرات في اليوم السابق للحريق.

نجحت فرق الإطفاء البرية والجوية في إخماد الحرائق الأربعة في نفس يوم اندلاعها، بعد أن ساعدت طائرة المراقبة المسيرة في رصد الدخان منذ بداية الحرائق.