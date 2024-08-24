مجموعة جديدة من الخدمات على سند

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا عن إضافة مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية على تطبيق سند.

وذكرت الوزارة على صفحتها على تطبيق الفيسبوك أن من هذه الخدمات ما يشتمل على جملة من خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالإضافة إلى عدد من خدمات وزارة الداخلية، وأخرى لضريبة والمبيعات، وغيرها، بحسب الرأي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من إضافة هذه الخدمات الرقمية يتمثل بتسهيل الحصول عليها. مؤكدة أنه لغايات الاستفادة من ذلك ينبغي المبادرة إلى تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند.

يشار إلى أن تفعيل الهوية الرقمية لغايات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها سند يتم من خلال زيادة إحدى محطات سند، أو من خلال مكاتب بريدية معتمدة لهذه الغاية منتشرة في مختلف المحافظات الأردنية، كما يمكن تفعيلها عبر عدد من التطبيقات البنكية، وذلك وفقا لما سبق وأن أعلنت عنه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ومن جهة أخرى، فإن تصريحات رسمية سابقة ذكرت أنه جرى رقمنة حوالي 1250 خدمة حكومية، فيما يتم العمل حكوميا على رقمنة حوالي 60% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي.