مجموعة جديدة من الخدمات على سند

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا عن إضافة مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية على تطبيق سند.
وذكرت الوزارة على صفحتها على تطبيق الفيسبوك أن من هذه الخدمات ما يشتمل على جملة من خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالإضافة إلى عدد من خدمات وزارة الداخلية، وأخرى لضريبة الدخل والمبيعات، وغيرها، بحسب الرأي.
وأكدت الوزارة أن الهدف من إضافة هذه الخدمات الرقمية يتمثل بتسهيل الحصول عليها. مؤكدة أنه لغايات الاستفادة من ذلك ينبغي المبادرة إلى تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند.
يشار إلى أن تفعيل الهوية الرقمية لغايات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها سند يتم من خلال زيادة إحدى محطات سند، أو من خلال مكاتب بريدية معتمدة لهذه الغاية منتشرة في مختلف المحافظات الأردنية، كما يمكن تفعيلها عبر عدد من التطبيقات البنكية، وذلك وفقا لما سبق وأن أعلنت عنه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ومن جهة أخرى، فإن تصريحات رسمية سابقة ذكرت أنه جرى رقمنة حوالي 1250 خدمة حكومية، فيما يتم العمل حكوميا على رقمنة حوالي 60% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي.
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