حمى الذهب تعكس المخاوف العميقة في عالم اليوم

عندما أبحرت البحرية الهولندية في مصب نهر التيمز في عام 1667 وشنّت هجوماً مفاجئاً على السفن البريطانية، أصيب المسؤول البحري وكاتب اليوميات صمويل بيبس بكثير من الذعر، حيث كان يرى أن ((المملكة بأكملها قد انهارت)). لذلك، فقد أرسل زوجته ووالده إلى خارج لندن، ومعهما قطع الذهب التي احتفظ بها، لدفنها في إحدى الحدائق.

يعني ذلك أن مشتري المجوهرات والسبائك اليوم، من الصينيين والهنود، ليسوا أول من وثق بالذهب أداة للحماية المالية. هو لا يُدِرُّ أي توزيعات للأرباح، كما أنه ثقيل للغاية، ولكن في فترات الحروب والأزمات والتضخم والاضطرابات، يصبح وجوده أمراً مريحاً. يقول جون ريد، استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: ((عندما تحدث أشياء سيئة، تتجلى حينها قوة الذهب)).

وهكذا، فإنه عندما يعود الذهب إلى الواجهة بعد أن كان العديد من المستثمرين يعتبرونه من الماضي، فهذه إشارة واضحة للقلق الكبير الذي تتصف به هذه الأوقات. وقد وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، وهو خمسة أمثال السعر المعدل وفقاً للتضخم الذي حصلت عليه المملكة المتحدة عندما باعت بعض احتياطياتها من الذهب قبل ربع قرن من الزمان (وكانت سويسرا أيضاً من كبار بائعي الذهب آنذاك).

وعادت البنوك المركزية إلى شراء الذهب: وخاصة بنوك الصين وروسيا والدول الأخرى التي تريد الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي. وقد سارع المستثمرون الصينيون من تجار التجزئة، الذين شعروا بالقلق إزاء أزمة العقارات وعدم اليقين الاقتصادي، إلى شراء المعدن.

كما يشتري أثرياء العالم المزيد من الذهب، وتتبع صناديق التحوط الأمريكية، هي الأخرى، اتجاه السوق. ولكن إذا كانت هذه الأيام تشهد حمى ذهب جديدة، مع تسابق كل أنواع المشترين على الشراء خوفاً من أن تفوت أحد منهم الفرصة السانحة، فإن الإثارة لم تصل بعد إلى شركات تعدين الذهب.

وعلى النقيض مما شهدته كاليفورنيا في عام 1848 وجنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، تكافح شركات التنقيب والتعدين لتأمين الاستثمارات اللازمة. وعموماً، فإن تداول الذهب والمشتقات أسهل بكثير من تعدين وتكرير المزيد من المعدن الأصفر.

أكد لي ذلك نيك برودي، الرئيس التنفيذي لشركة جولكوندا جولد، وهي شركة تعدين صغيرة مدرجة في كندا بقوله ((ما زلنا نعاني من الكثير من الإحباط)). ففي مايو، شرعت جولكوندا في إنتاج خام الذهب المسحوق من جزء من منجم في جنوب أفريقيا، استحوذت عليه الشركة عندما كان الوضع خاملاً في عام 2015. وكان المنجم يسمى في الأصل أغنيس نسبة إلى زوجة أحد المنقبين البريطانيين الذين عثروا على الذهب هناك في عام 1888.

وتتلخص المشكلة التي تواجه الشركات الناشئة مثل جولكوندا هي أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بدرجة كبيرة، وكما يقول برودي فإن ((كل ما أجنيه من ربح يعاد دفنه في المنجم)). ولا بد من شحن تركيزات الخام إلى الصين لتكريرها، ورغم أن الأسعار المرتفعة سوف تؤدي لاحقاً إلى زيادة الأرباح، فإنها لن تصل إلى الإنتاج الكامل قبل ثلاث سنوات. وتعدين الذهب لا يمثل مخططاً للثراء السريع.

فهناك بالفعل الكثير من الذهب، إذ تحتوي خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على 507 آلاف سبيكة، تبلغ قيمتها نحو 510 مليارات دولار بأسعار هذه الأيام (وتتحمل ثقلها صخور جزيرة مانهاتن، التي تقع على عمق 15 متراً تحت مستوى سطح البحر).

وتحتوي خزائن لندن، بما في ذلك خزائن بنك إنجلترا، على 8650 طناً أخرى، تبلغ قيمتها 690 مليار دولار. وهكذا، فإنه يتم استخراج كميات كبيرة من الذهب ثم تدفن تحت الأرض مرة أخرى.

والذهب الذي يحرسه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ليس ملكاً له: فقد وصل الكثير منه هناك بالطريقة نفسها التي تم بها نقل ثروة صمويل بيبس إلى الحديقة، وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، نقلت العديد من الحكومات والمستثمرين ذهبهم إلى ما وثقوا بأنه ملاذ آمن في الخارج. ولأنه محمي بشكل جيد للغاية، لم ير الكثيرون حاجة إلى نقله مرة أخرى.

وقد أصبح المخزون أكثر قيمة، وهو ما يشير إلى مخاوف عميقة بين المستثمرين. ويميل سعر الذهب إلى الارتفاع أثناء الأزمات، مثل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، حيث يفر المستثمرون من الأصول الخطرة. وقد استمر التأثير بعد أن ردت دول مجموعة السبع على الغزو بتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، فيما كان الذهب المحتفظ به في روسيا أقل عرضة للخطر.

ومع سعي دول منها روسيا والصين والهند وكازاخستان إلى ((التخلي عن الدولار))، ارتفعت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية خلال العامين الماضيين. وتقول البنوك المركزية إنها تشتري المزيد من الذهب أيضاً لأنها قلقة بشأن المخاطر الطويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع التضخم.

ولكن هذا ليس خبراً مطمئناً، نظراً لأن وظيفة هذه البنوك تتلخص في إبقاء التضخم تحت السيطرة. ويحذر المتحمسون للذهب بشدة من انخفاض قيمة العملة والانهيار المالي. وكتب روبرت كيوساكي، المؤلف والمستثمر، عن ((فقاعة كل شيء)) في أبريل من هذا العام. وحذر قائلاً ((أنقذوا أنفسكم. عليكم بشراء المزيد من الذهب الحقيقي والفضة والبيتكوين)).

وبالنسبة للقلقين، فقد كان هناك الكثير مما يدعو للقلق هذا العام: فقد ارتفعت قيمة البيتكوين أيضاً، وشجع على ذلك تجدد الإيمان بالعملات المشفرة والشكوك حول الدولار.

ولكن من الواضح أن ذاكرتنا قصيرة. فقد كان الذهب خياراً مفضلاً بعد الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وقد أدت المخاوف من أن التضخم قد يتفاقم بسبب التيسير النقدي إلى تجاوز السعر 1900 دولار للأوقية في عام 2011 (وهو أعلى من حيث القيمة الحقيقية مقارنة باليوم) قبل أن ينخفض مرة أخرى.

لذلك، قد تكون الإثارة هذه الأيام مؤقتة بنفس القدر، إذ قد يستمر التضخم في الانخفاض وتخف الضغوط الجيوسياسية. ومع ذلك، يظل الذهب ثميناً عندما تسوء الأمور بشدة في العالم من حولنا.

وإذا عدنا إلى صمويل بيبس فقد كتب بعد أيام قليلة من الغارة الهولندية: ((في الليل، أنا وزوجتي سنعود للمشي والتحدث مرة أخرى عن ذهبنا، والذي لا أعتقد من داخلي أنه آمن)). ولحسن الحظ، فقد صمدت إنجلترا واستعاد بيبس ذهبه.