114.2 ألف رحلة لطيران الإمارات في 8 أشهر بنمو 4.6 %

بلغ عدد رحلات الإمارات خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2024، أكثر من 114.2 ألف رحلة إلى أكثر من 150 وجهة عبر قارات العالم الست بنمو 4.69%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي شغلت فيها الناقلة 109.08 آلاف رحلة.

وأظهرت بيانات حديثة حصلت عليها ((البيان))، أن طيران الإمارات شغلت نحو 14.2 ألف رحلة خلال يناير الماضي، و13.3 ألف رحلة في فبراير، و14.1 ألف رحلة في مارس الماضي، و13.9 ألف رحلة في أبريل و14.4 ألف رحلة في مايو، بينما وصل عدد الرحلات في يونيو إلى 14.3 ألف رحلة و14.8 ألف رحلة في يوليو، في حين جدولت الشركة خلال شهر أغسطس نحو 14.8 ألف رحلة.

وكشفت البيانات، أن إجمالي حجم السعة المقعدية على رحلات طيران الإمارات التي جدولتها الشركة على رحلاتها خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بلغ 47.4 مليون مقعد، مقارنة مع 44.9 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 5.5 %.

وبلغ إجمالي الطائرات في أسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنوات.