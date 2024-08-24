تقلبات السوق تبدو أكثر ترجيحاً بعد «جاكسون هول»

ترددت العديد من الأسئلة حول كيفية صياغة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتصريحاته التي انتظرها الجميع في جاكسون هول أول من أمس، بما في ذلك ما يتعلق بالتوازن بين التكتيكي والاستراتيجي.

لكن في النهاية، اختار باول تركيزاً مزدوجاً في ما سيُنظر إليه على أنه ثاني خطاباته أهمية، بعد تصريحاته التي استمرت ثماني دقائق في عام 2022 والتي أكد فيها على ((الألم)) القادم للاقتصاد.

أولاً: لقد صاغ باول وجهة النظر المقبولة على نطاق واسع بأن ((الوقت قد حان لتعديل السياسة)) وأن ((الاتجاه واضح للمضي قدماً)).

ثانياً: قدم باول تقييماً تاريخياً لحلقة التضخم 2024-2021 والتي تعني الآن أن ((ثقته قد زادت بأن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى مستوى 2 في المئة)). ومثل هذا النهج يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالاحتفاظ بقدر كبير من الخيارات التكتيكية والاستراتيجية.

وعلى وجه الخصوص، قاوم الخطاب في جاكسون هول والمكتوب جيداً رغبة الكثيرين في أن يوجه باول بشأن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة في سبتمبر، والأهم من ذلك، وجهة هذه الأسعار.

ومع ذلك، من عجيب المفارقات أن رد فعل السوق الفوري كان دفع فكرة التخفيضات القوية لأسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال يُنظر إليه على أنه بنك مركزي ذو تفويض واحد، لكن مع الشرط الحاسم المتمثل في أنه يركز الآن على تجنب ارتفاع معدلات البطالة بدلاً من خفض التضخم.

لقد كان باول واضحاً بشأن سبب ((أن الوقت قد حان لتغيير السياسة))، مشيراً إلى أن ((سوق العمل تهدأ بشكل كبير)). ونتيجة لهذا، يرى ميزان المخاطر الآن تهديداً أقل بارتفاع التضخم و((المخاطر السلبية على العمالة التي زادت)). كما أكد أن الاحتياطي الفيدرالي ((لا يسعى ولا يرحب بمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل)) لتبديد أي شكوك متبقية.

إنها كلمات قوية لبنك مركزي حذر، على نحو مفهوم، بشأن إعلان إنجاز المهمة في المعركة ضد ارتفاع التضخم والتي ((جلبت صعوبات مستدامة، خاصة لأولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف الأعلى للضروريات مثل الغذاء والإسكان والنقل)).

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن المجلس ارتكب خطأ في تقييمه الأولي في عام 2021 بأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتاً وقابلاً لأن يتم عكسه بسرعة.

ومع ذلك، لم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد. ففي نهاية المطاف، كما يشير، ((كانت السفينة الجيدة مزدحمة، وكان على متنها معظم المحللين الرئيسيين ومحافظي البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة)). ولكن ما هو مثير للاهتمام في ما قاله باول هو ما امتنع عن قوله وكيف تفاعلت الأسواق على الرغم من ذلك.

وكان العديد منا يأملون أن يذهب إلى أبعد من ذلك في السعي إلى استعادة السرديات السياسية والاقتصادية. وكان بوسعه أن يفعل هذا من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح حول المنطقة التي يرى فيها سعر الفائدة المحايد الجديد، والرحلة إلى ذلك المعدل، وما يعنيه عمليًا هدف التضخم عند مستوى 2 % في ضوء موقف السياسة المالية وظروف جانب العرض.

من دون ذلك، ستجد الأسواق ومجتمع المحللين صعوبة في الخروج من ((نمط سردية لعبة تنس الطاولة)) الذي شهد في أقل من ثلاثين يوماً تحول وجهة النظر الإجماعية من الهبوط الناعم إلى الركود الذي دفع البعض إلى الدعوة بصوت عالٍ إلى خفض طارئ بين الاجتماعات، ثم العودة إلى الهبوط الناعم.

وفي حين أشك في أن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في ترسيخ التحول السياسي بعيداً عن التفويض الفردي (بالفوز في المعركة ضد التضخم) إلى التفويض المزدوج (استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى للعمالة)، فإن هذه ليست هي الحال في السوق.

والواقع أن رد فعل السوق الفوري كان هو الدفع إلى أبعد من ذلك في الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مع زيادة احتمال البدء في خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وأنه سيتبع ذلك بخفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في الأشهر الستة التالية. ويراهن المتداولون على تفويض الاحتياطي الفيدرالي الفردي الذي يركز على العمالة ويسعى إلى تنفيذ ((تخفيضات التأمين)) للحد بشكل ملموس من احتمالات الركود.

وفي بداية اجتماع جاكسون هول، كانت الأسواق تنشط بالفعل على أساس فكرة التحول السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. ومن عجيب المفارقات أن خطاب باول شجع الأسواق على العمل بشكل أسرع وبمزيد من الثقة.

وفي إطار هذه العملية، تتجاهل الأسواق، على الأقل في الوقت الحالي، ملاحظاته الختامية المهمة التي قال فيها: ((إن حدود معرفتنا تتطلب منا التواضع وروح الاستفهام التي تركز على تعلم الدروس من الماضي وتطبيقها بمرونة على تحدياتنا الحالية)). لكن باختصار، فإن هذه الملاحظات تخاطر بمزيد من تقلبات السوق والسرديات خلال الأشهر المقبلة.