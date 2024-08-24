Monday, 26 August 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناسا: رائدا الفضاء العالقان لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025

8/24/2024 7:24:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المشاكل الفنية التى تواجه المركبة الفضائية ستارلاينر تعني أن رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على متن محطة الفضاء الدولية لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025، أي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررا فى الأصل لعودتهما.

وكشفت وكالة ناسا السبت أن إعادة رائدي فضاء إلى الأرض في كبسولة بوينغ الجديدة المتعثرة أمر محفوف بالمخاطر، مؤكدة أن عليهما الانتظار حتى العام المقبل للعودة إلى الأرض مع رحلة سبيس إكس.

وقالت ناسا إنه من المقرر أن يعود رائدا الفضاء، باري ويلمور وسونيتا ويليامز، على متن مركبة فضائية مختلفة، وهي مركبة "كرو دراجون" من شركة سبيس إكس، وليس على متن "ستارلاينر".

يشار إلى أن رائدي الفضاء كانا موجودين على محطة الفضاء الدولية منذ
يونيو، رغم أنه كان من المفترض أن يبقيا هناك لمدة أسبوع فقط.

ومركبة "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا، تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة فضائية للخدمات.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التي تصنعها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، فإن "ستارلاينر" لا تهبط على الماء بل على اليابسة.

وتشبه ستارلاينر فى ذلك سلسلة مركبات الفضاء السابقة التابعة لناسا التى تعرف باسم " مكوك الفضاء " وأحيل آخرها للتقاعد في عام 2011.

MENAFN24082024000110011019ID1108597153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث