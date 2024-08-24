ناسا: رائدا الفضاء العالقان لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025

أعلن مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المشاكل الفنية التى تواجه المركبة الفضائية ستارلاينر تعني أن رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على متن محطة الفضاء الدولية لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025، أي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررا فى الأصل لعودتهما.

وكشفت وكالة ناسا السبت أن إعادة رائدي فضاء إلى الأرض في كبسولة بوينغ الجديدة المتعثرة أمر محفوف بالمخاطر، مؤكدة أن عليهما الانتظار حتى العام المقبل للعودة إلى الأرض مع رحلة سبيس إكس.

وقالت ناسا إنه من المقرر أن يعود رائدا الفضاء، باري ويلمور وسونيتا ويليامز، على متن مركبة فضائية مختلفة، وهي مركبة "كرو دراجون" من شركة سبيس إكس، وليس على متن "ستارلاينر".

يشار إلى أن رائدي الفضاء كانا موجودين على محطة الفضاء الدولية منذ

يونيو، رغم أنه كان من المفترض أن يبقيا هناك لمدة أسبوع فقط.

ومركبة "ستارلاينر" التي تنتجها شركة بوينج هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام جزئيا، تتكون من كبسولة بارتفاع حوالي 3 أمتار للطاقم ووحدة فضائية للخدمات.

وعلى عكس مركبة "كرو دراجون" التي تصنعها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، فإن "ستارلاينر" لا تهبط على الماء بل على اليابسة.

وتشبه ستارلاينر فى ذلك سلسلة مركبات الفضاء السابقة التابعة لناسا التى تعرف باسم " مكوك الفضاء " وأحيل آخرها للتقاعد في عام 2011.