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36 مليار دولار قروض مصرفية عالمياً بضمان روائع فنية

8/24/2024 7:24:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترى أكبر البنوك في العالم أن عملاءها يستخدمون بشكل متزايد الأعمال الفنية باهظة الثمن كضمان، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة مقابل القطع الفنية من 20 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقدر بـ36 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وقال أدريانو بيسيناتي دي تورسيلو، المنسق العالمي للفنون والتمويل في شركة ديلويت: ((إذا كنت مالكاً وتحتاج إلى السيولة الآن، فعليك التوقف عن البيع، وبدلاً من ذلك تقترض مقابل أعمالك الفنية، في انتظار ظروف أفضل للسوق)).

ويمتلك كل من بنك أوف أمريكا وسيتي جروب فرقاً مخصصة للعملاء الذين لديهم مجموعات فنية عالية القيمة، حيث شهد البنك الأول زيادة في خطوط الائتمان الممنوحة بضمان الأعمال الفنية بنسبة 15% تقريباً في العام الماضي.

في الوقت نفسه، تباطأت مبيعات الأعمال الفنية، ففي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية لأفضل عشر قطع فنية تم بيعها في مزادات شهر مايو 760 مليون دولار. العام الماضي كان 403 ملايين دولار. هذا العام بلغ المجموع 312 مليون دولار.

وعلى الرغم مما يشهده أحياناً هذا السوق، إلا أن الخبراء الماليون يؤكدون أن القروض الفنية تظل فعالة بشكل خاص، حيث إن قيمة القطعة الفنية أقل تقلباً من مختلف أشكال وأنواع الضمانات الأخرى.

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