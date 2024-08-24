100 ممثل عن العالم العربي في أسبوع موسكو السينمائي

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، أول من أمس، فعاليات مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي، الذي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وأكثر من 100 من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف توسيع الاتصالات الإبداعية والمهنية وتعزيز التعاون في مجال السينما مع دول العالم.

ويتضمن برنامج المهرجان، الذي يعد منصة للتبادل الإبداعي ومشاهدة أفضل الأفلام من مختلف البلدان، عرض أكثر من 300 فيلم، من بينها 70 فيلماً دولياً وأفلام روسية، بالإضافة إلى تقديم حوالي 200 فعالية كل يوم في أكثر من مكان مثل دور السينما والحدائق والمتاحف والفنادق، إضافة إلى جلسات وندوات ثقافية وطاولة مستديرة.

ويبحث ممثلو شركات السينما الروسية والأجنبية آخر الأمور والمستجدات المتعلقة بصناعة السينما وعروض تقديمية للمتخصصين في صناعة السينما، فضلاً عن آفاق التعاون والتعرف على فرص التصوير في روسيا، مما يؤكد الاهتمام المتزايد للتعاون بين صناع السينما في العالم.

ومن المقرر أن يسلط المهرجان الضوء علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، التي تجسد القصص المتنوعة والتراث الثقافي الغني لهذه المنطقة، وتعد الأفلام المختارة للعرض في هذا الأسبوع فرصة للزوار للتعمق في ثقافة الشرق الأوسط.