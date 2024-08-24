متحف نجيب محفوظ يفتح أبوابه مجاناً للزوار في ذكرى رحيله

فتح متحف نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره بتكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر، في القاهرة، أبوابه أمام الزوار، وذلك حتى 31 أغسطس، تزامناً مع ذكرى رحيل أديب نوبل.

وتجول الزائرون، خلال اليوم المجاني الأول، في قاعات المتحف المتعددة: قاعة المقتنيات والأوسمة، نوبل، وكذلك قاعة ((التجليات)) التي تحوي المكتبة الشخصية لنجيب محفوظ، فضلاً عن المكتبة المتخصصة في أعمال صاحب الثلاثية، التي تعد في حد ذاتها معرضاً لأغلفة أعماله، التي صدرت طبعاتها الأولى عن مكتبة مصر، وصولاً لأغلفة الطبعات الأخرى.

كما زار رواد المتحف قاعة السينما التي تعرض عدداً من الأفلام المأخوذة عن رواياته، والقاعة الأخرى التي تضم أكثر من فيلم تسجيلي عن حياة ومسيرة المحتفى به، والثالثة تحوي صوراً فوتوغرافية لأبطال أعماله السينمائية.

وتحاور الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المتحف مع الزائرين، وتحول هذا الحوار إلى ما يشبه ندوة مفتوحة بينه وبين الزوار، عن مسيرة نجيب محفوظ، التي أهلته للفوز بجائزة نوبل في الآداب، كما استعرضوا من خلال قاعة ((نوبل)) في المتحف، تاريخ هذه الجائزة والفائزين بها.

يذكر أن نجيب محفوظ، المولود 11 ديسمبر 1911 والمتوفى 30 أغسطس 2006، هو أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، ورابع أديب أفريقي، وثاني المصريين الحاصلين على الجائزة بعد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

امتدت سنوات نشاطه الأدبي لأكثر من 70 عاما، بداية من نشر ترجمته الأدبية الأولى لكتاب ((مصر القديمة)) عام 1932، وصولا إلى نشر ((أحلام فترة النقاهة)) عام 2004 قبل وفاته بعامين، وتضمنت أعماله أساليب أدبية عدة سعى من خلالها إلى استدعاء التراث الثقافي الإسلامي والعربي باستخدام النظرية الروائية الأوروبية. ونشر له خلال هذه المدة أكثر من 55 كتاباً ما بين روايات ومجموعات قصصية ومسرحيات.