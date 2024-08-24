عدسة مريم آل علي تقتنص ما لا تراه العيون

في عالمنا الذي يعج بالتفاصيل الكبيرة واللحظات السريعة، غالباً ما نغفل عن جمال التفاصيل الدقيقة التي تحيط بنا. وهنا، مريم آل علي، شابة إماراتية شغوفة بالطبيعة والتصوير، اختارت أن تركز عدستها على جزء من هذا العالم الذي يمر علينا دون أن نلاحظه ((عالم الحشرات))، من خلال تصوير الماكرو تنقل لنا جماليات هذا العالم الصغير، وتشاركنا شغفها الفريد الذي يمزج بين العلم والفن.

حب الطبيعة

((البيان)) التقت المصورة مريم آل علي، التي نشأت على حب الطبيعة ومراقبة مخلوقاتها منذ طفولتها، فأوضحت أن شغفها بتصوير الماكرو وخاصة تصوير الحشرات جاء نتيجة ارتباطها العميق بالطبيعة. وتقول: ((لطالما كنت أقضي وقتي في الطبيعة أراقب الحشرات وأتعلم عن تفاصيلها. وعندما بدأت التصوير بعمر 15 سنة، كان هدفي الأساسي هو توثيق هذه اللحظات الرائعة التي كنت أعيشها)).

وبعد عودتها للتصوير بشكل أكثر تخصصاً قبل سنتين فقط، اكتشفت حبها الكبير لتصوير الحشرات. تضيف: ((عندما تعمقت في هذا المجال، أدركت أنني أرى أشياء لا تلتقطها العيون بسهولة. كل صورة ألتقطها تفتح لي أبواباً لعالم جديد مليء بالتفاصيل المذهلة التي لم أكن ألاحظها من قبل)).

أشكال وألوان

وتذكر مريم أن التفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية هي ما يلفت انتباهها أثناء تجوالها في الطبيعة. تقول: ((التنوع الكبير في الأشكال والألوان والحركات هو ما يجعلني أواصل تصوير هذا العالم الصغير. أتعلم من كل صورة شيئاً جديداً عن هذه المخلوقات، وأشعر بالانبهار بخلق الله في أصغر تفاصيله)).

لكن هذا الشغف لم يكن خالياً من التحديات. حيث توضح أن تصوير الحشرات يتطلب صبراً كبيراً ومهارات مراقبة دقيقة. وتقول: ((التحدي الأكبر يكمن في التقاط اللحظة المناسبة قبل أن تتحرك الحشرة أو تطير. هذه العملية تتطلب تركيزاً شديداً وصبراً كبيراً)).

تصوير وتطوير

أما عن طموحاتها المستقبلية، فتطمح إلى تطوير مهاراتها في تصوير الماكرو بشكل أكبر، وتسعى لنشر صورها لتوعية الناس بجمال وتنوع الحشرات في بيئة الإمارات. تضيف: ((أطمح إلى إقامة معارض تصوير ومشاركة خبرتي مع الآخرين، وأتمنى أن أتمكن من نقل معرفتي وأهمية الحفاظ على الطبيعة من خلال هذه الصور)).

بعدستها التي تلتقط ما لا تراه العيون، تستمر مريم في تقديم إبداعاتها الفوتوغرافية، مما يجعلنا نعيد النظر في هذا العالم الصغير الذي غالباً ما نغفله.