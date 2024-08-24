«أبل» تكشف عن «آيفون 16» 20 سبتمبر

تعتزم ((أبل)) إطلاق عدد من منتجاتها لهذا العام في 10 سبتمبر المقبل، كما تخطط للكشف عن أحدث أجهزة ((آيفون)) والساعات وسماعات الأذن ((AirPods))، في 20 سبتمبر، وذلك تماشياً مع النهج الذي اتبعته ((أبل)) في السنوات الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

ورغم أن التوقيت لم يُعلن رسمياً بعد، إلا أن الشركة تجري الاستعدادات لذلك التاريخ، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لأن الخطط غير معلنة.

واقتربت شركة ((أبل)) من توقيع اتفاقية مع ((أوبن إيه آي)) لاستخدام تقنية الشركة الناشئة على أجهزة ((أيفون))، كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها. ويعني إصدار ((آيفون 16)) الجديد في 20 سبتمبر أن بعض إيرادات الجهاز ستُسجل في الفصل الحالي - الربع المالي الرابع لـ((أبل))- إذ تتوقع الشركة نمو المبيعات بحوالي 5 % عن العام السابق.

وسيتم توليد الجزء الأكبر من المبيعات في الربع التالي، والذي يتزامن مع موسم العطلات. وتوقع المحللون أن ترتفع الإيرادات 7 % إلى 128.4 مليار دولار في تلك الفترة.