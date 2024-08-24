كلباء يحرج البطل!

من الطبيعي أن يجد الوصل مقاومة عنيفة هذا الموسم كونه بطل ثنائية الموسم الماضي، وقد تجسدت هذه المقاومة من المباراة الأولى الافتتاحية أمام فريق كلباء بملعبه فنجح في إدراك هدف التعادل في الثانية الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع وقبل صافرة النهاية مباشرة.

الوصل بالطبع يدرك أن كل مبارياته هذا الموسم ستكون صعبة فهذا هو حال الأبطال، لذا عليه ومن الآن وبعد درس كلباء القاسي أن يخلع عباءة البطل، وأن يبحث عن أفكار جديدة يواجه بها هذه الصعوبات المنتظرة.

صراحة الوصل بما قدمه في مباراته الافتتاحية ليس هو الوصل الذي يرغب في الاحتفاظ باللقب، وهو أمر ليس بالهين، لم يلعب كما نتوقع، وأنقذه نجمه الكبير ليما بتسجيل هدفين من مهارة خاصة أحدهما من كرة ثابتة. نعم ندرك أن مباراة واحدة وحتى مباراتين ربما لا تكفيان للحكم الصادق، لكنها انطباع أول ولم يكن الانطباع مريحاً!

يبقى أن نمتدح المستوى الذي كان عليه فريق كلباء فقد أدى مباراة كبيرة، ولم يستسلم حتى تمكن من هدف التعادل في الوقت القاتل.

على مسار آخر لا بد من الإشادة بهذه البداية اللافتة لفريق النصر، الذي سجل خمسة أهداف في مرمى العروبة، وأضاع مثلها. ربما تقول إن الأهداف الغزيرة بسبب تواضع الفريق المنافس، لكن العميد النصراوي لعب بأسلوب سهّل له المهمة، وتميز بالتنظيم الدفاعي والتنوع الهجومي والرغبة في الفوز، إضافة إلى قراءة المدرب لفريق تعادل معه منذ أيام في كأس المحترفين.

آخر الكلام

بدأ الوحدة المشوار بفوز بنيران صديقة وخطف نقاط البداية أمام عجمان الذي سجل لمنافسه ورفض لنفسه فقد أعطته الكرة ظهرها رغم أنه الأفضل!