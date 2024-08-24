كلام مدارس!

خلال الأسبوع الأول من عودة الطلاب والمعلمين للمدارس والجامعات استمعت إلى عشرات القصص والحكايات التي أعادت لي أصوات الفصول المدرسية وقاعات الدراسة الجامعية التي توارت في الذاكرة لسنين طويلة، منذ غادرت الإمارات لآخر مرة متخرجة من كلية العلوم السياسية، وبعدها غادرت آخر مدرسة عملت فيها مع نهاية عقد التسعينيات، تلك الأيام التي تُتداول بين الناس وتعدو بهم بجنون لا نقطة تنتهي أو تتوقف عندها.

وأنا أستمع للقصص والمواقف، قلت ((لم يتغير شيء على الإطلاق)) الطلاب يتصرفون بذات الطريقة، المراهقة تفرض سطوتها وعنفوانها وإحراجاتها، ليس على المعلمين فقط، ولكن على المراهقين والمراهقات ما يدفعهم لسلوكيات ما يزال المعلمون يقفون عاجزين أمامها، وسؤالهم الذي كان ذات سؤالنا: ماذا نفعل معهم؟ كيف نتصرف؟ ما الحل؟ فهل هناك حل يغير الأحوال المعقدة للطلاب والطالبات والتي عجز المربون عن التعامل معها لحال يرضون عنه؟ للأسف كل الطرق لا تؤدي إلى روما دائماً، إذا اعتبرنا أن رضا المعلمين هو روما!

المعلم في الفصل مطالب بأكثر من طاقته، مطالب بأن يعلّم ويربي ويوجه ويغير السلوك ويراعي الفروق الفردية بين طلابه، ويواجه أولياء الأمور وإدارة المدرسة ليبرر لهم في حالة فشل الطلاب، أسباب الإخفاقات والفشل، في الوقت الذي يلقي فيه الوالدان المسؤولية كاملة عليه وعلى المدرسة، فهو يقضي جل وقته هناك، وبالتالي فطالما أعطيك ابني طيلة النهار فأنا أطالبك بأن تعطيني إياه طالباً متعلماً وناجحاً كذلك!

الآباء لا يقبلون بفشل أبنائهم، ولا يعترفون بتقصيرهم، ولا يقفون (غالباً) في صف المعلم، أبناؤهم دائماً (يذاكرون ويفعلون كل ما عليهم)! هذه الجملة في حد ذاتها جملة اتهامية واضحة لا تقبل التأويل لصالح المعلم بل ضده، في الوقت الذي يمارس فيه أبناؤهم تصرفات قد لا يتخيلونها، قد يقلدون الأفلام، أو يبحثون عن أدوار يفتقدونها، أو يلفتون الانتباه، أو يعبرون عن سخطهم، أو ينفسون عن ضغوطات المراهقة وفوراناتها.. لكن تعاون البيت مع المعلم يبدأ بالاعتراف بوضع الأبناء لا بالدفاع عنهم، فهذا موقف لا يبني حلولاً حقيقية ولا يعبر عن حب صحيح!