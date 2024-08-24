صناديق التحوط ترفع رهانها على الذهب لأعلى مستوى في 4 سنوات

ارتفعت رهانات مديري الأموال على صعود الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، وسط توقعات بتيسير نقدي أقرب وأكبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد. وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الأسبوعية الصادرة أول من أمس، أن صناديق التحوط وكبار المضاربين، عززوا صافي مراكز الشراء بنسبة 7.8 % إلى 236,749 عقداً، كما في 20 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2020.

وبلغ سعر المعدن النفيس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2531.75 دولاراً للأونصة الثلاثاء الماضي بعد أن تجاوز عتبة 2530 دولاراً للمرة الأولى هذا الشهر، وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض أسعار الفائدة، وعادة ما يستفيد سعر السبائك -التي لا تدر فائدة على حيازتها - من أسعار الفائدة المنخفضة.

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