دبي تواصل نشر البهجة بمفاجآت الصيف

تستمر الدورة السابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي في تقديم آلاف العروض والأنشطة الممتعة حتى 1 سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة التي يمكن القيام بها في مختلف أنحاء ووجهات المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي.

وتتألق دبي خلال فصل الصيف ببرنامج حافل بالفعاليات، لتلهب حماسة المقيمين وملايين الزوار والسياح بالعديد من التجارب التي لا تُنسى.

وتتباين الوجهات التي تنعش أوقات الصيف، حيث تتميز هذه الإمارة بالبنية التحتية المدهشة، والخدمات المتنوعة التي استثمرت بها من أجل تعزيز السياحة وجذب الزوار عبر التجارب الفريدة من نوعها. وتتنوع الوجهات الترفيهية في دبي، والتي تلبي مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، ما يرفع معدلات الإشغال في هذه الوجهات خلال الصيف إلى مستويات استثنائية.

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