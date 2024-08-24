65.5 % قفزة صادرات السلع الهندسية الهندية إلى الإمارات في يوليو

أكدت مؤسسة ((إي إي بي سي إنديا)) الصناعية الهندية أن صادرات السلع الهندسية الهندية إلى الإمارات خلال يوليو 2024 سجلت نمواً بنسبة 65.5 % لتصل إلى 625.78 مليون دولار.

وارتفعت صادرات السلع الهندسية الهندية للشهر الثالث على التوالي في يوليو 2024، حيث سجلت نمواً قدره 3.66 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9.04 مليارات دولار مع زيادة التوريد إلى دولة الإمارات وأمريكا والسعودية وسنغافورة.

وقدرت صادرات السلع الهندسية الهندية إلى أمريكا في يوليو 2024 بـ 1.5 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 %، بينما ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 9.2 % لتصل إلى 412.30 مليون دولار.

وقال أرون غاروديا، رئيس المؤسسة الهندية: ((من المتوقع أن تتحسن حالة الصادرات الهندسية بشكل عام في المستقبل، حيث تظل التوقعات العالمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 3% لعام 2024، مع تبقي التوقعات التجارية قصيرة الأجل متفائلة بحذر)).

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