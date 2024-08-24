الحلم الأمريكي في مفترق الطرق أمام وسط سياسي محطم

في غضون الأشهر المقبلة، ستشهد وزارة الخزانة الأمريكية مبادرة جديدة من نوعها، حيث تعكف مجموعة من المانحين، معظمهم من رواد الأعمال، على إعادة تصميم ثلاثة مبانٍ تاريخية لإقامة متحف يحتفي بـ((الحلم الأمريكي)).

ولإثراء هذا المتحف، يقوم معهد ميلكين بتسجيل مقابلات مع 10 آلاف شخص حول تجاربهم الشخصية مع هذا الحلم. وقال أحد كبار المانحين بأن هذا المتحف يطمح لأن يكون ((منارة للأمل)).

لكن هذا المشروع سيُثير استياء بعض الديمقراطيين، خاصة أنه بقيادة مايكل ميلكين، رجل الأعمال الذي تحول إلى فاعل خير، وهو الذي يُعرف بكونه مبتكر سوق السندات عالية المخاطر (سوق سندات الخردة) في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية ويصدر عنه عفو في عام 2020 من جانب الرئيس دونالد ترامب آنذاك.

ومع ذلك، فالتهكّم لا أراه رد الفعل المناسب هنا. وبغض الطرف عن التساؤل بشأن ما إن كان يجب علينا دعم التكفير عن الخطأ والتجديد، لكنّ هناك سؤالاً حيوياً بشأن مسألة الحلم الأمريكي نفسها. لذا، فإن ما يفعله ميلكين في واشنطن يسلّط الضوء على تحد أكبر وفرصة أيضاً للساسة من مُختلف الأطياف.

ولنلقِ نظرة إلى المعنويات السلبية لدى الناخبين. فقد وجد استطلاع حديث أجرته ((بيو)) ونُشر في الشهر الماضي أن 53% من الأمريكيين ما زالوا يؤمنون بالحلم أمريكي، فيما أفاد 41% بأنه كان موجوداً لكنه تداعى حالياً.

وتردد صدى هذا التشاؤم في استطلاعات حديثة أجرتها مجموعات أخرى مثل ((إن أو سي آر))، فيما كانت هناك نتيجة أكثر تفاؤلاً في استطلاع ((يوغوف)) الذي رغم إشارته إلى خشية الناخبين من تلاشي وجاهة الحلم بالنسبة للأمة، فإن الكثير من الناخبين يشعرون به في حياتهم الخاصة.

الأكثر لفتاً للانتباه هو الميول الديموغرافية، فقد أظهر استطلاع ((بيو)) أن الشباب والفئات الأكثر فقراً والأقل حصولاً على التعليم هم الأكثر شعوراً بالخذلان. ولا عجب من استمرار ترامب في التصريح بأن ((الحلم الأمريكي انتهى أمره))، وهي رسالة ذات تأثير قوي.

وسواء كان قد مات أم ما زال حياً، فإن الحلم الأمريكي يستحق مزيداً من التدقيق. ففي العقود الأخيرة، كان الحلم الأمريكي يُعرّف من خلال مصطلحات اقتصادية، ويعني هذا أن الجميع يجب أن يحصلوا على الفرصة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي عن طريق العمل الدؤوب.

من المُفترض أن كل جيل يتمتع بوظائف أفضل ومنازل وسلع استهلاكية مقارنة بآبائه. لذلك، وبموجب هذا المقياس، سيكون من السهل تفسير المرارة التي تحدث بها المشاركون في الاستطلاعات، فقد ظلت أجور الطبقة العاملة راكدة حتى وقت قريب، كما ارتفع عدم المساواة في الدخل، وانخفض متوسط العمر المُتوقع، وانحسر الترقي الاجتماعي.

قيم يتم تجاهلها، وهي تتمثل في أن الحلم الأمريكي لم يكن يُروّج له من زاوية اقتصادية بالأساس، حينما بدأ الترويج للمبدأ للمرة الأولى في عام 1931، وإنما كان يستند إلى مفهوم الاستثنائية الأمريكية الذي أرساه الآباء المؤسسون.

وفي كتابه ((ملحمة أمريكا))، ذهب المؤرخ جيمس تراسلو آدامز إلى أن ((الحلم الأمريكي الذي أغرى عشرات الملايين من كافة الأمم بالتدفق على شواطئنا في القرن الماضي لم يكن حلماً ينطوي على مجرد الوفرة المادية، أو بالسيارات والأجور العالية)).

وأوضح المؤرخ أنه ((كان حلماً بنظام اجتماعي يمكن فيه لكل رجل وامرأة أن يكونوا قادرين على تحقيق أقصى أفق يمكن أن يصلا إليه بطبيعتهما، وأن يدرك الآخرون ما هم عليه بغض الطرف عن المولد أو المكانة)). وكان الاحترام والشمولية والحرية والديمقراطية عوامل مهمة أيضاً.

قد تبدو هذه المسألة واضحة، لكنها تؤدي بنا إلى سؤال مهم: هل تعرف الجغرافيا هذا الحلم الأمريكي؟ أم أنه هدف يرتبط بأماكن دون أخرى؟

تشكّل الجغرافيا عاملاً محورياً بالنسبة لترامب الذي يعتقد بأفول الحلم بسبب جحافل المهاجرين الذين ((يسممون أرضاً أمريكية مقدسة))، على حد تعبيره. أما بالنسبة للديمقراطيين، فالمبدأ ليس مرتبطاً بحدود أو نقاء وطني.

وقد سلّط متحدثون، من بينهم ميشيل أوباما، مؤخراً الضوء على روايات عدة عن الترقي الاجتماعي، فيما أثنى كينيث تشينولت، الرئيس السابق لـ((أمريكان إكسبريس))، على المُرشحة الرئاسية كامالا هاريس، باعتبارها شخصاً يعتقد بأن ((كافة الأمريكيين يجب أن يحصلوا على الفرصة من أجل تحقيق نصيبهم من الحلم الأمريكي)).

لذلك، من شأن المتحف المقرر افتتاحه في واشنطن خلال العام المقبل أن يكون باعثاً على التفكير. وفي الأعوام الأخيرة، كان مركز ميلكين داعماً، بصورة غير مفاجئة، بالسياسات الداعمة للابتكار وتكوين رأس المال وريادة الأعمال.

كما أشاد المركز بالمهاجرين الذين يدفعون عجلة النمو والذين أسسوا مختلف أنواع الشركات. ومن المُقرر أن يضم المتحف مجموعة من المهاجرين من غير ذوي البشرة البيضاء الذين يدير الكثير منهم أكثر الشركات الأمريكية نجاحاً في قطاعات التكنولوجيا ومجالات أخرى.

لن يعجب ذلك، بطبيعة الحال، بعض مؤيدي ترامب، الذين شجبوا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى عندما بدا ترامب متبنياً لرأي إيجابي إزاءه. وفي الوقت ذاته، قد لا يحب بعض الديمقراطيين فكرة صنع الثروات والرأسمالية.

لكن الحقيقة المُرة أن الجمهوريين يحتاجون إلى إعادة تعريف الحلم الأمريكي، إذا ما كانوا يرغبون في أن يكونوا حزباً طبيعياً بدرجة أكبر. كما يتحتم عليهم أن يولوا الجغرافيا اعتباراً أقل، وأن يدافعوا عن الحُجة الذي يؤكدها قادة الأعمال، والتي تتمثل في أن المهاجرين ضروريون لاستمرار الديناميكية.

في المقابل، فإذا أراد الديمقراطيون أن تكون لديهم منصة تبدو موثوقة حقاً للأعمال أو لأي شخص آخر، فإنهم بحاجة إلى خلق وتشجيع سياسات قوية تشجع الابتكار وريادة الأعمال وتكوين رأس المال. لكن من الصعب، وللأسف، تحديد موقف هاريس تجاه هذا الأمر.

الشاهد إذن أن النقاش حول كيفية تجديد فكرة آدامز التي تعود إلى قرن يُعد طريقة مُحتملة لإعادة بناء الوسط السياسي الأمريكي المُحطّم. وإذا ساعد هذا المتحف الزجاجي على تذكير جاره الجديد في البيت الأبيض بالسعي لتحقيق هذا الأمر، فسيكون محل ترحاب بكل تأكيد. ولا يسعنا هنا سوى أن نحلم.

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