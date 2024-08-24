«المركزي الأوروبي» يستعد لخفض تالٍ لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم

يتحمس مسؤولو الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بعد التوقعات التي تشير إلى تقهقر التضخم.

حضر تسعة أعضاء من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يحددون أسعار الفائدة الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، حيث قدم العديد منهم بالفعل حججاً لمزيد من تيسير السياسة النقدية في 12 سبتمبر.

ويتوقع خبراء استطلعت بلومبرغ آراءهم أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.2% هذا الشهر، بعد أن خيب آمالهم في يوليو بارتفاعه إلى 2.6%. بل إن هذه التوقعات المتفائلة تشمل انخفاضاً طال انتظاره في ضغوط الأسعار الأساسية، والراسخة منذ ثلاثة أشهر عند 2.9%.

وتراهن أسواق المال الآن على خفض أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى هذا العام - بدءاً من الشهر المقبل - مع احتمال نسبته 60% لخفض ثالث. وهذا من شأنه أن يخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى نهاية 2025 لتنتهي بذلك دورة التيسير النقدي في وقت أقرب من المتوقع، وأشار الخبراء الى أنه قد يتراجع التضخم في منطقة اليورو بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في أغسطس. ومع ذلك، فإن ضغوط الأسعار الأساسية وكلفة الخدمات ستبقي صناع السياسات النقدية حذرين، بالحفاظ على مسار تدريجي ربع سنوي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

بالطبع، ليس التضخم الرئيسي فقط هو الذي سيحدد نتيجة ما وصفته رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنه اجتماع ((مدفوع بالبيانات)) في سبتمبر. فالبنك مستمر في التركيز على التفاعل بين الأجور والإنتاجية وأرباح الشركات.

وفي حين أن أرقام الإنتاجية قد تكون مخيبة للآمال، فقد قدمت الأسبوع المنصرم دفعة كبيرة في صورة تباطؤ الأجور المتفاوض عليها بشكل ملحوظ في الربع الثاني، إلى 3.6% من 4.7%.

قال مارتينز كازاكس، رئيس البنك المركزي في لاتفيا ومن دعاة التشديد النقدي، لــ((تلفزيون بلومبرغ)): ((نظراً للبيانات التي لدينا في الوقت الحالي، سأكون منفتحاً للغاية على مناقشة خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر)).

وقال كازاكس: ((بشكل عام، أود أن أقول إنه حتى لو استمر التضخم خلال الأشهر المقبلة في التحرك بشكل عرضي، فإنه يتوافق مع الاستمرار في خفض أسعار الفائدة))، و((من المنظور الحالي، سيكون النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة هو الأفضل)).

وزاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الشعور بأن التضخم ينحسر بقوله إن ((الوقت حان)) لخفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. وأضاف إن الوقت حان لخفض سعر الفائدة الأساسي، مؤكداً توقعات بأن المسؤولين سيبدأون في خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

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