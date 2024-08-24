هدى اللواتي لـ«البيان»: الإمارات تفتح الأفق دوماً للفرص الاستثمارية الواعدة

أكدت هدى اللواتي، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة ((ألف كابيتال)) أن الإمارات تتمتع بمكانة بارزة كأحد أكثر الاقتصادات العالمية استقطاباً للاستثمارات على الساحة العالمية، وتفتح الأفق دوماً أمام فرص استثمارية واعدة.

وقالت، لـ((البيان))، إن الإمارات باتت مقصد الثروات العالمية، وأصحاب المهارات العالية، ما يخلق فرصاً للشركات المحلية والإقليمية.

وقالت هدى اللواتي، إن الإمارات تتمتع بمكانة بارزة كأحد أكثر الاقتصادات العالمية استقطاباً للاستثمارات على الساحة العالمية. وقد استند قراري بتأسيس ((ألف كابيتال)) في عام 2021 بشكل كبير إلى المرونة التي أبانتها الإمارات في وجه التحديات المتعددة مثل جائحة كورونا، وتذبذب أسعار النفط، والاضطرابات الاقتصادية العالمية. مشيرة إلى أن نظرتها للاقتصاد الإماراتي قائمة على بصيرة قيادتها، والتزامها الراسخ بالتقدم المستمر، مما يفتح الأفق دوماً أمام فرص استثمارية واعدة.

وأضافت، إن هجرة أصحاب الثروات الكبيرة والمهارات العالية إلى الإمارات استثنائية، حيث سجلت زيادة بـ77% في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. وهذا يخلق فقط فرصاً للشركات المحلية والإقليمية لاستيعاب متطلبات السكان المتزايدين في الإمارات.

نمو القطاعات غير النفطية

وأشارت اللواتي إلى أن النمو الكبير في القطاعات غير النفطية يُبرهن على فعالية مبادرات التنويع التي شهدها القطاع الخاص. فقد شهدت قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع، نمواً ملحوظاً ومرونة كبيرة خلال العام 2023، مع بلوغ الناتج المحلي غير النفطي لحدود 1.43 تريليون درهم وتحقيق نمو بنسبة 14.3% في الخدمات المالية، و11.5% في النقل، و8.9% في البناء، و5.9% في العقارات، فضلاً عن ذلك، فإن قطاع السياحة وحده قد شهد زيادة بنسبة 25% في عدد الزوار الدوليين، الذين يستمرون في التوافد إلى الدولة بفضل ما تقدمه من تجارب فريدة وجاذبية متزايدة.

دور الاستثمار الخاص

وعن أبرز التوجهات الحالية في عالم الاستثمار الخاص بالإمارات، قالت هدى اللواتي، شهدت السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة نقاشاً واسعاً حول الاستثمار الخاص في هذا السوق من جهة، ومن جهة أخرى، تزايد الدعم لهذه الفئة من الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزام الحكومات بمبادرات التنويع الاقتصادي والاستدامة، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي تفعيل دور الاستثمار الخاص كقناة رئيسة لتوصيل الاستثمارات إلى الاقتصاد الأوسع، ونرى فعلياً نمواً مستمراً في قطاع الاستثمار الخاص بالتوازي مع النشاط الاقتصادي العام، ونحن مبهورون بالالتزام المستمر من الصناديق السيادية في دعم النشاط الاستثماري بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل اللاعبين الدوليين في مجال الاستثمار الخاص تجاه منطقتنا.

نعترف أنه لا تزال الصفقات في المنطقة تهيمن عليها الصناديق السيادية ولكن دور الاستثمارات الخاصة يتزايد يوماً بعد يوم.

وأردفت: حرصنا في ((ألف كابيتال)) على تركيز استراتيجيتنا على الشركات متوسطة الحجم، وقد فضلّناها على الشركات الكبيرة حيث لها أن تلجأ إلى الأسواق المالية والبنوك والصناديق السيادية والدولية كما فضلناها على الشركات الناشئة التي تشهد تنافساً مع تعدد صناديق الاستثمار الجريء.

ونحن نؤمن بأن دور المستثمرين مثل ((ألف كابيتال)) في الشركات المتوسطة يزداد أهمية بشكل كبير حيث نركز على تقديم القيمة المضافة من خلال التنظيم أو الرقمنة أو الدعم في جذب الكوادر وغيرها من وسائل النمو والاستدامة ونرى أن مؤسسي الشركات في المنطقة يلجؤون إلى رأس مال ذكي يتيح لهم مواجهة التحديات التنافسية والتشغيلية.

الاستثمارات في الإمارات

أما الفرص الاستثمارية الواعدة فقالت، إن النجاح الملموس للاقتصاد غير النفطي في الإمارات وتدفق أصحاب الثروات الكبيرة والمهارات العالية تخلق بيئة خصبة للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات. ونحن نلمس فرصاً استثمارية متنوعة في قطاعات استهلاكية والسفريات والترفيه والتعليم والبناء.

أما بخصوص أبرز الاستثمارات التي أقدمت عليها في الإمارات، قالت شرع صندوق ((ألف الأول)) بالاستحواذ الكامل على ((ذا بت شوب))، أكبر شركة متعددة القنوات لمستلزمات وخدمات الحيوانات الأليفة في الإمارات.

ويعد هذا الاستثمار مثالاً حياً على القيمة المضافة التي نقدمها كشركة، حيث قمنا بتشكيل فريق إدارة جديد بالكامل، وتعيين الخبرات الواسعة واستحوذنا على عيادة بيطرية بهدف توسيع باقة خدمات ((ذا بت شوب))، مما عزز من استراتيجيتها متعددة القنوات. وكذلك، قمنا بإنشاء مستودع مركزي للشركة، وافتتحنا أربعة فروع جديدة في مناطق مختلفة من الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز