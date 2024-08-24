150 ألف سائح بحري تجذبهم «ريزورت ورلد وان» السنغافورية إلى دبي

يتوقع مع وصول سفينة ((ريزورت ورلد وان)) التابعة لشركة ((ريزورت ورلد كروزرز)) السنغافورية إلى دبي، ابتداءً من الأول من نوفمبر المقبل، أن تجذب نحو 150 ألف سائح، من خلال 75 زيارة مقررة خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يسهم بشكل كبير في نمو السياحة البحرية في المنطقة.

وتوسع الشركة العالمية نشاطها في دبي، في خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز مكانة دبي وجهة رئيسة للسياحة البحرية، كما تعد الخطوة بداية فصل جديد في عالم السياحة البحرية الفاخرة، حيث ستقوم ((ريزورت ورلد وان)) برحلات بحرية لمدة 6 أشهر في الخليج العربي وخليج عُمان، حيث توفر ((ريزورت ورلد وان)) للسياح في دبي طريقة جديدة وفاخرة لاستكشاف وجهات المنطقة.

وتتضمن مسارات الرحلات البحرية للسفينة توقفاً في جزيرة صير بني ياس، والدوحة، وخصب، ومسقط، مما يتيح للركاب تجربة جمال وثقافة شبه الجزيرة العربية من منظور فريد.

وأكد مايكل جو، رئيس السفينة، أهمية هذا التوسع، قائلاً: ((إن وجود ريزورت ورلد وان في دبي يوفر فرصاً لا حدود لها للمسافرين لاستكشاف واكتشاف وصنع ذكريات لا تُنسى في المنطقة)).

ومع الموانئ الرئيسة في آسيا، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وتايوان وإندونيسيا، تجلب ((ريزورت ورلد وان)) ثروة من الخبرة إلى مشروعها الجديد في الشرق الأوسط.

كما أنّه من المتوقع أن يوفر وجود السفينة في دبي، للمسافرين تجربة رحلة بحرية فاخرة وغنية ثقافياً، مما يضع معياراً جديداً للعطلات البحرية في المنطقة.

ولا تعد ((ريزورت ورلد وان)) مجرد رحلة بحرية فحسب، بل هي وجهة حصرية تجمع بين المغامرة والاسترخاء والفخامة، حيث يمكن للركاب على متن السفينة الاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة عالمية المستوى، بدءاً من المأكولات ذات الخمس نجوم التي تلبي الأذواق المتنوعة لعملائها العالميين.

وتضم السفينة مجموعة متنوعة من خيارات الطعام، بما في ذلك المأكولات العالمية والآسيوية الأصيلة.

ومن بين الميزات البارزة في ((ريزورت ورلد وان))، ((The Palace))، وهي تجربة خاصة بالنادي الفندقي، ويشمل هذا الخيار الفاخر للغاية خدمة الخادم الشخصي، وحجوزات الأولوية، والوصول الحصري إلى وسائل الراحة الفاخرة على متن السفينة، وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تجربة مميزة، يوفر The Palace وجهة هادئة حيث تلتقي الفخامة مع الخدمة الشخصية.

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