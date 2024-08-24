الإمارات توطن الاستثمارات في الصناعات الدوائية

أكدت ورقة بحثية حديثة أعدها مركز ((إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية)) في أبوظبي أن دولة الإمارات تعد من أبرز دول المنطقة والعالم المهتمة بتعزيز صناعتها الدوائية المحلية مدعومة بارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بهذه الصناعة يأتي في سياق الزخم العالمي حول قطاع صناعة الأدوية الذي يتجاوز حجمه 1.6 تريليون دولار.

واستعرضت الورقة البحثية للمركز أبعاد اهتمام دولة الإمارات بصناعة الدواء في أبوظبي والتي أصبحت صناعة الأدوية فيها مساهماً كبيراً في إنتاج الأدوية في الدولة؛ حيث بلغت مساهمتها نحو 27% العام 2021 فيما بلغت قيمة الإنتاج في قطاع الأدوية في أبوظبي في ذلك العام نحو 284 مليون دولار.

وأضافت الدراسة إن أبوظبي تتبنى استراتيجية صناعية لدعم تنافسية القطاع واستثمار 10 مليارات درهم لمضاعفة حجم القطاع التصنيعي ليصل إلى 172 مليار درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 148% إلى 178.8 مليار درهم، وإيجاد 13600 وظيفة بحلول عام 2031. وتسعى الاستراتيجية إلى جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في صناعة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات.

وأشار المركز إلى أن شركة ((مبادلة للاستثمار)) قد أبرمت في مارس 2024 اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة ((كيليكس بايو)) المتخصِّصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، لتعزيز منظومة صناعة الأدوية في الدولة.

وأكدت الدراسة أن الصناعات الدوائية تعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الإمارات، وعليه تستثمر الدولة بشكل مكثف في إنشاء مراكز بحثية ومصانع حديثة للأدوية، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين في هذا المجال، بما يدفع نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال.

وتشير بيانات اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ((دوفات)) 2024، إلى أن عدد مصانع الأدوية في الإمارات يتجاوز 35 مصنعاً توفر أكثر من 2500 دواء منتج محلياً، فيما أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن عدد مصانع الأدوية في الدولة قد بلغ 24 مصنعاً العام 2022.

ويحتضن مجمّع دبي للعلوم التابع لـ((مجموعة تيكوم)) نخبة من أبرز شركات القطاع الطبي العالمي، مثل ((أسترازينيكا)) و((بيجين)) و((فايزر)) و((فيراكس بايولابز)) وغيرها.

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