السيارات الصينية تسرع انطلاقها بأمريكا اللاتينية

تشهد سوق السيارات الصينية في أمريكا اللاتينية تسارعا كبيرا في نمو حجم أعمالها، ففي عام 2019، باعت الصين، العملاق الاقتصادي الآسيوي، سيارات بقيمة 2,2 مليار دولار في المنطقة. وفي العام الماضي، بلغ الرقم 8,5 مليارات دولار، وفق مركز التجارة الدولية (ITC)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.

ومثلت مبيعات السيارات الصينية 20% من إجمالي مبيعات المنطقة بالقيمة النقدية، متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغت حصتها 17% والبرازيل مع 11%. ويفيد مركز التجارة الدولية بأنه لا يوجد خارج آسيا سوق آخر سجل حصة أكبر من السيارات الصينية.

وفي جولة داخل سوق السيارات في تشيلي كان سائق الشاحنة كلاوديو بيريز متردداً بشأن شراء سيارة عائلية صينية الصنع قبل عامين. لكن سعر السيارة وسرعة تسليمها أقنعاه، وهو اليوم يشيد بمزاياها.

بيريز البالغ 47 عاماً هو واحد من الملايين من سكان أمريكا اللاتينية الذين اختاروا في السنوات الأخيرة شراء سيارات صينية بدلاً من السيارات المصنعة في الولايات المتحدة أو في البرازيل.

يقول بيريز: ((نميل إلى النظر باستخفاف إلى العلامات التجارية الصينية، ولكن لا... هذه السيارة ممتازة، ممتازة. لذلك لم أندم على شرائها))، بعد أن كان يخشى أن تكون مجرد ((قطعة البلاستيك)) وفق تعبيره. ويؤكد أن سيارته التالية ستكون صينية أيضاً.

ويقول المحللون إن شركات صناعة السيارات الصينية ضاعفت جهودها في السنوات الأخيرة لطرح منتجات بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الجودة. وفي السوق الناشئة للسيارات الكهربائية، استحوذت هذه الشركات على حصة أكبر في أسواق أمريكا اللاتينية، بلغت 51% من إجمالي المبيعات؛ فتقريباً جميع الحافلات الكهربائية في المنطقة من صنع الصين.

يقول أندريس بولفيريجاني من شركة نيفوس Nyvus الاستشارية التي تعاين القدرة التنافسية للسيارات ((سجلت شركات تصنيع السيارات الصينية في السنوات الأخيرة نمواً هائلاً، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة في الجودة والتكنولوجيا والتصميم)).

في الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما لديها قطاع كبير لصناعة السيارات، أدى فرض رسوم جمركية وقائية على واردات السيارات إلى إبطاء الإقبال على السيارات الصينية، على عكس أمريكا اللاتينية. في تشيلي، حيث تقترب الرسوم الجمركية من الصفر، مثلت الموديلات الصينية ما يقرب من 30% من مبيعات السيارات العام الماضي.

في المكسيك والبرازيل، أكبر منتجو السيارات في أمريكا اللاتينية، تسجل الصين أيضاً تقدماً. وتبني شركة بي واي دي الصينية العملاقة أكبر مصنع للسيارات الكهربائية خارج آسيا في كاماكاري، شمال شرق البرازيل، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 150 ألف وحدة سنوياً.

يقول سيباستيان هيريروس، الخبير الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) إنه بفضل تدني أسعارها مقارنة بمنافساتها في أمريكا اللاتينية، مكنت السيارات الصينية شرائح من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من شراء سيارتهم الأولى.

كما سمحت بإدخال تقنيات المحركات الأقل تلويثاً في المدن الكبرى الملوثة مثل سانتياغو وبوغوتا ومكسيكو سيتي. يقول هيريروس ((يتعين على جميع بلداننا أن تتبنى السيارات الكهربائية في مجال النقل وبسرعة، إنها تقريباً مسألة بقاء... والصين شريك مثالي فهي لديها القدرة الإنتاجية اللازمة وأسعارها تنافسية)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز