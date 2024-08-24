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منتجات «لوكسيتان» لبشرة صحية خلال الصيف

8/24/2024 7:24:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طرحت شركة ((لوكسيتان)) العالمية مجموعة مستحضرات تجميل، تحتوي على مكونات طبيعية وعضوية، بالإضافة إلى منتجات الرفاهية، والشركة تعنى بعمليات البيع بالتجزئة، وتتمتع بجذور راسخة إقليمياً في بروفانس بفرنسا.

وتلتزم العلامة التجارية بتطوير وبيع منتجات عالية الجودة، وغنية بمكونات طبيعية وعضوية، يمكن تتبع مصدرها، وتراعي المعايير البيئية في ظل توفر متاجر عديدة في جميع أنحاء العالم، وحضور متزايد في الإمارات و منطقة الشرق الأوسط.

وطرحت الشركة منتجات إضافية تساعد في العناية بالبشرة، تضم مجموعة اللوز من لوكسيتان، التي تحتوي على لوز من مصادر مستدامة من منطقة بروفانس الفرنسية. هذه المجموعة غنية بالفيتامين E، والأحماض الدهنية، وكل المكونات الأساسية التي تغذي البشرة، كما أنها تتألف من تركيبة طبيعية برائحة اللوز التي تنعش الحواس وتمنح البشرة إحساساً بمزيد من النعومة .

وتسهم هذه التركيبة المفضلة بقوام من الزيت إلى الحليب في تغذية البشرة والحفاظ على نعومتها، ومع نتائج مثبتة لنحو 92% من النساء اللواتي يقلن إن بشرتهن أصبحت مرنة ومرطبة على الفور لا عجب أنه يتم بيع زيت اللوز للاستحمام مرة كل 10 ثوانٍ في شتى أنحاء العالم.

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