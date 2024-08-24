«جافزا» تسهم بـ 27 % من تجارة الإمارات غير النفطية مع الصين

أكد عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة ((دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي))، الإمكانات الكبيرة لمزيد من النمو والدور الذي تلعبه ((دي بي ورلد)) و((جافزا)) في دعم تدفق التجارة بين دولة الإمارات والصين، حيث حققت المنطقة الحرة لجبل علي تجارة بقيمة 21.5 مليار دولار بين البلدين خلال عام 2023، وهو ما يمثل 27% من إجمالي تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع الصين. وأشار إلى أن البنية التحتية عالمية المستوى في جبل علي وبيئة الأعمال في ((جافزا)) تمثلان إمكانات كبيرة للتجار والمصنعين الصينيين.

وقال الهاشمي خلال مقابلة مع قناة CGTN الصينية على هامش مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين الذي نظمته غرف دبي واستضافته بكين مؤخراً: إن الصين بلد رائد في صناعة الطاقة الشمسية، وأن ((الشركات الصينية تقوم بثلث جميع استثمارات البحث والتطوير العالمية في مجال الطاقة الشمسية، لذلك هناك فرصة هائلة للاستفادة من إمكانيات المتاحة في الإمارات)).

وأكد الهاشمي أن دولة الإمارات تستهدف توليد 75% من طاقتها من مصادر الطاقة النظيفة، وأن الصين هي النموذج عندما يتعلق الأمر بصناعة الطاقة الشمسية.

وكان الهاشمي قال في تصريحات خلال المنتدى: إن جمهورية الصين الشعبية تعد أكبر شريك تجاري مع دولة الإمارات، مؤكداً أن منتدى دبي للأعمال – الصين يُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون.

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق كان لها تأثير كبير على حركة التجارة، وأن دبي تعد مركزاً رئيسياً للصين حيث تعمل كبوابة تجارية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن ((دي بي ورلد)) تعمل في الصين منذ ما يقارب العقدين، وتمتلك 4 موانئ و9 محطات لوجستية رئيسية، وإن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الشبكة العالمية لـ((دي بي ورلد)) لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها.

وذكر أن هناك فرصاً واعدة للتعاون في عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع السيارات الكهربائية، مؤكداً أن الصين قوة صاعدة في صناعة السيارات، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الكهربائية الصينية التي يتم مناولتها في ميناء جبل علي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليتجاوز 200 ألف سيارة. واعتبر أن قطاع الطاقة المتجددة هو قطاع تستثمر فيه الصين بشكل كبير. ودولة الإمارات، كونها مركزاً تجارياً عالمياً، يمكنها توزيع هذه المنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ومناطق أخرى.

وشدد على أن ((جافزا)) التي تضم أكثر من 400 شركة صينية توفر بيئة جاذبة للشركات الصينية، لإنشاء مقرات إقليمية ومصانع تصنيع ذات قيمة مضافة أو خطوط تجميع ومراكز توزيع مع الاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية الرئيسية.

وقال: إن ((دي بي ورلد))، تقدم وصولاً فعّالاً من دبي إلى أكثر من 300 مدينة عالمية بما في ذلك أكثر من 90 خدمة شحن أسبوعية تربط جميع الموانئ الصينية الرئيسية.

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