«تايوان لصناعة أشباه الموصلات» تحصل على 1.95 مليار دولار إعانات

ذكرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات أمس أنها حصلت على إجمالي 62.5 مليار دولار تايواني (1.95 مليار دولار أمريكي)، في صورة إعانات من الصين واليابان، مقابل استثماراتها في السوقين في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات مالية جمعتها أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم في النصف الأول من هذا العام أن الشركة حصلت على ٧٫٩٦ مليارات دولار تايواني في صورة مساعدات من الصين واليابان، بعد تلقي حوالي 47.55 مليار دولار تايواني في عام 2023 و7.05 مليارات دولار تايواني، تم الحصول عليه في عام 2022 من الحكومتين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية ((سي.إن.إيه)) أمس.

وبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومتين اليابانية والصينية إلى الشركة التايوانية 62.5 مليار دولار تايواني منذ عام 2022.

وذكرت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية أنه تم استخدام المعونات لتمويل استثماراتها في مدينة كوماموتو في اليابان ومدينة نانجينج في الصين. وتنظر العديد من دول العالم إلى أشباه الموصلات بوصفها واحدة من أكثر الموارد الاستراتيجية أهمية، وخصصت بعض الدول مبالغ كبيرة من الأموال كإعانات للشركات المصنعة للرقائق لبناء صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها.

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