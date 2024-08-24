تطوير سوق دبي للسيارات يدعم خطط توسع الشركات

شهد قطاع السيارات في دبي نمواً في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 11.5 %، حيث تأتي تلك الأرقام متزامنة مع التسهيلات من حكومة دبي لتنشيط القطاع، بحيث بات من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة، بحسب شركة ((أومودا وجايكو)) للاستشارات الصينية.

وذكرت الشركة أنه مع تطور البرامج والخطط الخاصة بقطاع التنقل، فقد لوحظ تركيز السوق المحلي حالياً وبشكل كبير على السيارات، ما يجعل قطاع السيارات مساهماً بارزاً في الاقتصاد، إذ شهد عدد المركبات المسجلة في دبي زيادة تقارب 16% بين عامي 2021 و2023، حيث ارتفع من 1,912,090 إلى 2,273,353، ولا يزال يسجل زيادة مطردة.

ويقع ذلك في إطار خطة دبي الحضرية 2040، والتي تُشكل خريطة طريق مستقبلية شاملة للتنمية الحضرية المستدامة، مع التركيز على تحسين نوعية حياة الناس على مدى 20 سنة مقبلة.

وأكدت لوسي عزيز، الرئيس الإقليمي للعلاقات العامة والاتصال في شركة ((أومودا وجايكو)) أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، سيكون لها انعكاسات إيجابية على خطط قطاع السيارات بشكل عام.

وكذلك بالنسبة لأومودا وجايكو، إذ ستساهم هذه المبادرة في تسهيل تفاعلنا مع سوق السيارات في الإمارات وتسمح لنا بعرض منتجات العلامة التجارية بطريقة أكثر انسيابية. وتتوافق جهودنا مع الرؤى والمبادرات الحكومية فيما يتعلق بالاستدامة والترويج للسيارات الكهربائية، ومن شأنها الإسهام في تعزيز مكانة العلامة التجارية.

وأضافت عزيز: على سبيل المثال، أطلقت حكومة دبي مؤخراً العديد من المبادرات لدعم قطاع السيارات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى التنقل الأخضر. وتتضمن استراتيجية التنقل الأخضر في المدينة 2030 مبادرة الشاحن الأخضر لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء دبي.

ويتم توجيه انتقال الطاقة النظيفة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170%، من 370 في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.

وحول أزمة الرقائق، قالت عزيز: على الرغم من تأثير هذه الأزمة على صانعي السيارات إلا أننا كأومودا وجايكو نجحنا في تجاوزها بفضل خططنا الاستباقية وعلاقاتنا القوية مع الموردين، ما مكننا من الحفاظ على انتظام خطوط إنتاجنا وتلبية الطلب دون عقبات كبيرة.

ونحن واثقون من أننا في وضع جيد لمواصلة النمو والنجاح، حيث أظهرت شركتنا الأم، شيري، زيادات مطردة في مبيعات الوحدات من 730 ألف وحدة في عام 2020 إلى 1.88 مليون وحدة في عام 2023.

وفيما يخص المنافسة بين الشركات للفوز بحصة أكبر في المبيعات، قالت عزيز: هذا أمر طبيعي وبالنسبة لنا في أومودا وجايكو تواصل علامتنا التجارية خططها التوسعية وتعزيز تواجدها في السوق العالمية، وخاصة سوق الإمارات الذي نوليه أهمية كبيرة، حيث تمكنا من دخول أسواق مهمة متعددة مثل المكسيك وإسبانيا وتشيلي وكازاخستان. ونجحنا في الدخول والتواجد في أكثر من 40 سوقاً عالية الإمكانات على مستوى العالم، وأنشأنا شبكة من أكثر من 873 وكيلاً وموزعاً حصرياً.

وفي ظل التطوير والتحسين المتواصل لتصاميم وابتكارات أومودا جايكو حول العالم. وحول مستقبل السيارات الكهربائية، قالت: شهدنا نمواً بارزاً خلال الربع الأول من عام 2024، متجاوزة المبيعات المحققة في نفس الفترة في عام 2023 بحوالي 25% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين سيارة على مستوى العالم.

وقد ارتفعت المبيعات بأكثر من 50% في الأسواق غير الرئيسية للسيارات الكهربائية، مثل أسواقنا في الشرق الأوسط، ما يشير إلى أن التحول إلى التنقل الكهربائي يكتسب زخماً في عدد متزايد من الدول حول العالم، لا سيما الإمارات، حيث تصل حصة مبيعات السيارات الكهربائية فيها إلى 13% من سوق الشرق الأوسط. ومع تزايد الطلب في سوق الإمارات، تشمل خططنا التوسعية إطلاق مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الجديدة.

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