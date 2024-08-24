بارما يصعق ميلان بثنائية وأودينيزي يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي

فاز بارما على ضيفه ميلان 2 /1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز أودينيزي على ضيفه لاتسيو 2/1.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في الجولة الأولى بصعوبة أمام تورينو 2/2، فيما حقق بارما، الصاعد هذا الموسم، فوزه الأول بعد تعادل مع فيورنتينا 1/1 في الجولة الأولى.

وتقدم بارما في الدقيقة الثانية عن طريق دينيس مان، قبل أن يدرك ميلان التعادل في الدقيقة 66 عن طريق كريستيان بولسيتش.

وفي الدقيقة 77 سجل ماتيو كانسليري الهدف الثاني لبارما.

وفي المباراة الثانية، فاز أودينيزي على لاتسيو 2 /1

وتقدم أودينيزي في الدقيقة الخامسة عن طريق لورينزو لوكا، قبل أن يضيف زميله فلوريان توفان الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة تعرض لاعب أودينيزي، حسن كامارا للطرد في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جوستاف إيساكسون الهدف الوحيد للاتسيو.

وتعادل أودينيزي في الجولة الأولى مع بولونيا 1/1، فيما فاز لاتسيو على فينزيا 3/1 في الجولة ذاتها.

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