منتخب السعودية يحرز كأس غرب آسيا للطائرة للشباب



أحرز السعودية كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم السبت على صالة نادي العين.

وفاز المنتخب السعودي بالمركز الأول والميداليات الذهبية، في حين حقق منتخبنا المركز الثاني والميداليات الفضية.

كما فاز منتخب البحريني بالمركز الثالث والميداليات البرونزية بعد تغلبه على نظيره اللبناني 3-1 في تحديد المركز الثالث التي جمعت بينهما قبل المباراة النهائية.

تابعوا البيان عبر غوغل نيوز