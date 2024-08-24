Monday, 26 August 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب السعودية يحرز كأس غرب آسيا للطائرة للشباب

8/24/2024 7:24:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرز منتخب السعودية كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم السبت على صالة نادي العين.
وفاز المنتخب السعودي بالمركز الأول والميداليات الذهبية، في حين حقق منتخبنا المركز الثاني والميداليات الفضية.

كما فاز منتخب البحريني بالمركز الثالث والميداليات البرونزية بعد تغلبه على نظيره اللبناني 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعت بينهما قبل المباراة النهائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24082024000110011019ID1108597130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث