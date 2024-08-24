منتخب السعودية يحرز كأس غرب آسيا للطائرة للشباب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز منتخب السعودية كأس بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم السبت على صالة نادي العين.
وفاز المنتخب السعودي بالمركز الأول والميداليات الذهبية، في حين حقق منتخبنا المركز الثاني والميداليات الفضية.
كما فاز منتخب البحريني بالمركز الثالث والميداليات البرونزية بعد تغلبه على نظيره اللبناني 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعت بينهما قبل المباراة النهائية.
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