واردات سلطنة عمان من الذهب ترتفع بنسبة 41% خلال 12 شهرا

ارتفع إجمالي واردات سلطنة عُمان من الذهب في نهاية مايو من العام الحالي، بنسبة 41% ليصل إلى 176 مليونا و591 ألفا و960 ريالا عمانيا، (الريال يعادل 2.6 دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل حوالي 125 مليونا و100 ألف و929 ريالا.

وأفادت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بأن مجموع أوزان الذهب الذي استوردته السلطنة في نهاية مايو من العام الحالي بلغ نحو 8 آلاف و443 كيلوغراما، مقابل 5 آلاف و675 كيلوغراما في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت البيانات أن دولة الإمارات جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة للذهب لسلطنة عُمان في نهاية مايو 2024 بما قيمته 170 مليونا و395 ألفا و964 ريالا عُمانيا، تلتها هونغ كونغ بـ 3 ملايين و173 ألفا و485 ريالا، ثم تركيا بمليون و420 ألفا و125 ريالا، فالبحرين بـ 680 ألفا و688 ريالا، وروسيا بـ 314 ألفا و615 ريالا.

من جهة أخرى أوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 14 مليونا و690 ألفا و377 ريالا، بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بذات الفترة من عام 2023، التي سجلت قيمة الصادرات خلالها 18 مليونا و990 ألفا و962 ريالا.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول المستوردة للذهب من سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، وبما قيمته 7 ملايين و228 ألفا و175 ريالا، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6 ملايين و4 آلاف و272 ريالا، ثم هونغ كونغ بـ 603 آلاف و488 ريالا، والهند بـ 475 ألفا و584 ريالا، والبحرين بـ 203 آلاف و601 ريال.

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