تنظيمية دولية دبي للقفز بالمظلات تشكر حمدان بن محمد



عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الثامنة للقفز بالمظلات اجتماعها الأول السبت.

وتوجهت بأسمى آيات الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع لرعايته الكريمة والمستمرة للرياضات الجوية عامة ولبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بصفة خاصة.

ترأس الاجتماع، يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد، بحضور محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام، وعبدالله مراد عضو مجلس الإدارة، بجانب ممثلي الهيئات والمؤسسات الدوائر الحكومية.

وأعلنت اللجنة المنظمة انطلاق النسخة المقبلة 28 نوفمبر المقبل مواكبة للاحتفالات باليوم الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز