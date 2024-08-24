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((ميتا)): قراصنة إيرانيون استهدفوا حسابات واتساب لموظفين في إدارتي بايدن وترامب

8/24/2024 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬القرصنة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت‭ ‬الحملات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والجمهورية‭ ‬حاولت‭ ‬ذاتها‭ ‬مهاجمة‭ ‬حسابات‭ ‬واتساب‭ ‬لموظفي‭ ‬إدارتي‭ ‬بايدن‭ ‬وترامب

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬اكتشفت‭ ‬شبكة‭ ‬القراصنة‭ ‬الذين‭ ‬تظاهروا‭ ‬بأنهم‭ ‬وكلاء‭ ‬دعم‭ ‬فني‭ ‬لشركات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬و‮«‬غوغل‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬عنهم‭ ‬أفراد‭ ‬تلقوا‭ ‬رسائل‭ ‬مشبوهة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭. ‬وربط‭ ‬محققو‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬النشاط‭ ‬بنفس‭ ‬الشبكة‭ ‬التي‭ ‬ألقي‭ ‬عليها‭ ‬اللوم‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬القرصنة‭ ‬التي‭ ‬أبلغت‭ ‬عنها‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬اختراق‭ ‬إيران‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭ ‬ومحاولة‭ ‬اختراق‭ ‬حملة‭ ‬بايدن‭-‬هاريس‭ ‬كانا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬إيراني‭ ‬أوسع‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأشارت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتسللين‭ ‬حاولوا‭ ‬استهداف‭ ‬حسابات‭ ‬واتساب‭ ‬لأفراد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬سياسيين‭ ‬ودبلوماسيين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬مجهولون‭ ‬مرتبطون‭ ‬بإدارتي‭ ‬ترامب‭ ‬وبايدن‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬صغيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬تم‭ ‬حظرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نر‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬حسابات‭ ‬واتساب‭ ‬المستهدفة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر،‭ ‬نشارك‭ ‬نتائجنا‭ ‬علنا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬ونظرائنا‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الاستخدام‭ ‬الإيراني‭ ‬المتزايد‭ ‬العدوانية‭ ‬للهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتضليل‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬دوافع‭: ‬‮«‬إرباك‭ ‬الناخبين‭ ‬واستقطابهم‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتقويض‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتآكل‭ ‬الدعم‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ومعارضة‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬تعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬سيزيدون‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وإيران‮»‬‭.‬

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