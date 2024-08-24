((ميتا)): قراصنة إيرانيون استهدفوا حسابات واتساب لموظفين في إدارتي بايدن وترامب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة «ميتا» أن مجموعة القرصنة الإيرانية التي يعتقد أنها استهدفت الحملات الرئاسية الديمقراطية والجمهورية حاولت ذاتها مهاجمة حسابات واتساب لموظفي إدارتي بايدن وترامب
وقالت شركة «ميتا» إنها اكتشفت شبكة القراصنة الذين تظاهروا بأنهم وكلاء دعم فني لشركات بما في ذلك «مايكروسوفت» و«غوغل»، بعد أن أبلغ عنهم أفراد تلقوا رسائل مشبوهة على تطبيق واتساب. وربط محققو «ميتا» النشاط بنفس الشبكة التي ألقي عليها اللوم في حادثة القرصنة التي أبلغت عنها حملة ترامب.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع إن اختراق إيران لحملة ترامب ومحاولة اختراق حملة بايدن-هاريس كانا جزءا من جهد إيراني أوسع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشارت شركة «ميتا»، في بيان لها إلى أن المتسللين حاولوا استهداف حسابات واتساب لأفراد في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين، بمن فيهم مسؤولون مجهولون مرتبطون بإدارتي ترامب وبايدن. وقالت الشركة إن «مجموعة صغيرة» من الحسابات تم حظرها من قبل «ميتا».
وأضافت الشركة في البيان: «لم نر دليلا على اختراق حسابات واتساب المستهدفة، ولكن من باب الحيطة والحذر، نشارك نتائجنا علنا، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات مع سلطات إنفاذ القانون ونظرائنا في الصناعة».
ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية إن الاستخدام الإيراني المتزايد العدوانية للهجمات الإلكترونية والتضليل له عدة دوافع: «إرباك الناخبين واستقطابهم في محاولة لتقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية، وتآكل الدعم لإسرائيل، ومعارضة المرشحين الذين تعتقد أنهم سيزيدون من التوتر بين واشنطن وإيران».
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