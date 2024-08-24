سيميوني يعول على حماس الجماهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أنه يعول على حماس جماهير فريقه حينما يلعب أول مباراة على أرضه أمام جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي بالدوري الإسباني، اليوم الأحد.
وبدأ أتلتيكو مدريد الموسم بشكل مخيب للآمال من خلال التعادل 2/2 أمام فياريال يوم الاثنين الماضي، حيث فشل في تحقيق الفوز بالشوط الثاني رغم عودته من التأخر
في النتيجة مرتين في الشوط الأول.
وفي الوقت الذي يسعى فيه جيرونا للنجاح في تحدي إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل هذا الموسم، يرغب سيميوني في استغلال كل ميزة لديه في فريقه.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: «لقد لعبت خلال مسيرتي الكروية أمام تلك الجماهير، أنها أفضل من أي شيء آخر».
وأضاف: «أنه يمنح اللاعبين طاقة أكبر للعب ونأمل في أن تترجم تلك الطاقة في المدرجات على أرضية الملعب كذلك».
وجرى تقديم الثنائي الأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنجليزي كونور كالاجر وبطل أمم أوروبا 2024 روبن لي نورماند أمام حضور جماهيري وصل إلى 30 ألف متفرج في ملعب «واندا ميتروبوليتانو» يوم الأربعاء الماضي، حيث اعترف سيميوني بأن الاستقبال الذي حظي به اللاعبون الجدد كان مؤثرا بالنسبة إليه.
وتابع مدرب أتلتيكو مدريد: «في اليوم التالي في حفل إعلان اللاعبين الجدد، حينما رأيت التقدير الذي حظي به هؤلاء اللاعبون ومجيء الكثير من الناس لرؤيتهم، كنت سعيدا للغاية».
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