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سيميوني يعول على حماس الجماهير

8/24/2024 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00


مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييجو‭ ‬سيميوني،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬أنه‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬حينما‭ ‬يلعب‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وبدأ‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬2‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬فياريال‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭ ‬رغم‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬التأخر‮
‬‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬فيه‭ ‬جيرونا‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬تحدي‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يرغب‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كل‭ ‬ميزة‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬فريقه‭.‬

وقال‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية‭ ‬أمام‭ ‬تلك‭ ‬الجماهير،‭ ‬أنها‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنه‭ ‬يمنح‭ ‬اللاعبين‭ ‬طاقة‭ ‬أكبر‭ ‬للعب‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تترجم‭ ‬تلك‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

وجرى‭ ‬تقديم‭ ‬الثنائي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جوليان‭ ‬ألفاريز‭ ‬والإنجليزي‭ ‬كونور‭ ‬كالاجر‭ ‬وبطل‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬روبن‭ ‬لي‭ ‬نورماند‭ ‬أمام‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬واندا‭ ‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬سيميوني‭ ‬بأن‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬الجدد‭ ‬كان‭ ‬مؤثرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭: ‬‮«‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬إعلان‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد،‭ ‬حينما‭ ‬رأيت‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬ومجيء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لرؤيتهم،‭ ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

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